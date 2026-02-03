Klaus Bellavitis torna in Sicilia: il 28 marzo live al Battiati Jazz Festival

Polo Culturale – Sant’Agata Li Battiati (CT) | ore 21:00



Il 28 marzo, Bellavitis sarà protagonista al Battiati Jazz Festival, all’interno del teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati (CT). Un evento speciale che vedrà il Maestro esibirsi in trio con due musicisti di spicco del panorama siciliano: Antonio Petralia alla batteria e Cristiano Nuovo al contrabbasso.

Il concerto promette un viaggio musicale tra standard jazz, improvvisazioni, e momenti di intima connessione con il pubblico, in pieno stile Bellavitis. Durante la serata, potrebbe esserci anche una sorpresa: l’omaggio di un “Ritratto Musicale”, ovvero una composizione istantanea ispirata a un’emozione o a una storia del pubblico, realizzata al pianoforte e dedicata in tempo reale. Questo format originale è oggi diventato una start-up innovativa, Ritratti Musicali® www.ritrattimusicali.it recentemente lanciata da Bellavitis stesso.

Di recente, Klaus ha presentato presso lo showroom Steinway & Sons di Milano un innovativo concerto interattivo che utilizza QR code e smartphone per permettere al pubblico di comunicare in tempo reale il proprio stato d’animo e i propri pensieri al musicista. Il format è stato denominato R.E.A.L.

Concerts (Ritratti Emozionali Armonici Live).

Bio Klaus Bellavitis

Pianista jazz, direttore d’orchestra e compositore, Bellavitis è stato il primo italiano a laurearsi alla Berklee College of Music di Boston. Ha suonato nei più prestigiosi palcoscenici di Europa, Stati Uniti e Asia, firmando 10 sold-out consecutivi al Blue Note di Milano. Vanta collaborazioni internazionali, colonne sonore per cinema e TV, e uno stile che unisce eleganza, improvvisazione e passione autentica.

INFO EVENTO

Data: 28 marzo 2026

Luogo: Polo Culturale – Sant’Agata Li Battiati (CT)

Ore: 21:00

Ingresso: libero fino a esaurimento posti