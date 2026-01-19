Musica che diventa gioiello: Bellavitis presenta i suoi “Ritratti Musicali”

Giovedì 22 gennaio alle ore 18.00 il Flagship Store Steinway & Sons di Milano ospita la presentazione di Ritratti Musicali su Gioiello, il progetto ideato da Klaus Savoldi Bellavitis, pianista e compositore di fama internazionale, artista Blue Note, direttore d’orchestra e scrittore.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra musica, emozione e innovazione tecnologica. Attraverso un’intervista personale, Bellavitis traduce l’identità emotiva di ogni individuo in una composizione musicale originale, pensata come un ritratto sonoro unico. La musica viene poi custodita all’interno di un gioiello o di un orologio da taschino, dotati di QR Code, che consente di ascoltare il brano in qualsiasi momento.

I gioielli sono realizzati dal laboratorio orafo Abele Ore d’Oro – AmiGioielli di Milano e diventano veri e propri oggetti di memoria: pezzi unici che racchiudono storie, relazioni e sentimenti, trasformando la musica in un’esperienza tangibile e personale.

Diplomato al Berklee College of Music di Boston, Klaus Bellavitis ha collaborato con numerosi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale e ha pubblicato oltre venticinque album. Bart Bacharach lo ha definito il “Bart Bacharach italiano”, riconoscendone lo stile e la sensibilità compositiva.

Tra i lavori più recenti figurano un ritratto musicale realizzato per Meryl Streep durante le riprese del film Il Diavolo veste Prada 2 e uno dedicato a Mara Venier, dopo la partecipazione al programma televisivo Le stagioni dell’amore. Molti altri artisti e personaggi pubblici – tra cui Mario Biondi, Vittorio Sgarbi, Raúl Cremona, Fabio Concato e Lucilla Agosti – hanno già sperimentato e apprezzato i Ritratti Musicali.

L’evento è gratuito, su prenotazione, con un posto disponibile per ciascun partecipante.

In prospettiva, Bellavitis porterà il progetto anche dal vivo con il QR Concert, un format innovativo che permetterà al pubblico di interagire in tempo reale con il musicista attraverso lo smartphone.

Informazioni e prenotazioni:

www.ritrattimusicali.it, tel. 335.592626