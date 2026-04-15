“Aquello”, brano dell’album “Sacro” di Serena Brancale, unisce Pamela D’Amico e Omara Portuondo in un incontro musicale tra Italia e America Latina, un progetto internazionale tra generazioni e culture

Un incontro tra generazioni, linguaggi musicali e culture diverse. È questo il cuore di “Aquello”, uno dei brani più significativi di Sacro, il nuovo album di Serena Brancale, uscito il 10 aprile 2026, che vede la partecipazione di Pamela D’Amico e della leggendaria voce cubana Omara Portuondo, storica interprete del Buena Vista Social Club.

Il featuring è confermato nella tracklist ufficiale del disco.

Sacro, nel nuovo album di Serena Brancale un progetto tra culture

Il brano si muove lungo una direttrice internazionale, con uno sguardo rivolto al mercato spagnolo e latinoamericano, ma soprattutto costruisce un dialogo artistico tra l’Italia e Cuba. In questa trama sonora si intrecciano le radici di Pamela D’Amico, il percorso musicale di Serena Brancale e l’eredità artistica di Omara Portuondo, icona della musica cubana.

“Aquello” come ponte culturale tra tradizione italiana e sonorità latinoamericane

“Aquello” assume così il valore di un ponte culturale: da un lato la tradizione melodica e interpretativa italiana, dall’altro la profondità del bolero e delle sonorità latinoamericane. Il risultato è una canzone dal respiro internazionale, capace di tenere insieme eleganza, ricerca musicale e memoria.

Genesi del brano, omaggio a Omara Portuondo

Secondo quanto raccontato dalla stessa Pamela, il brano nasce come una sorta di preghiera in musica, su testo dell’autore cubano Santiago Larramendi e musiche del pianista e compositore Fabrizio Mocata. Un lavoro che, nelle intenzioni artistiche, rende omaggio proprio a Omara Portuondo, figura simbolica della canzone latinoamericana contemporanea.

Il ruolo di “Sacro” e la vocazione internazionale del progetto

Inserito tra i momenti più rilevanti di Sacro, “Aquello” conferma anche la vocazione internazionale del nuovo progetto discografico di Serena Brancale, già caratterizzato da numerose collaborazioni di prestigio.