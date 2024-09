Dua Lipa sarà in concerto a Milano il 7 giugno 2025. Il tutto sotto la splendida cornice degli I-Days. Il suo “Radical Optimism Tour” sarà ricco di date e la cantante britannica non ha voluto perdere l’occasione di inserire una tappa italiana. L’esibizione della pop star si terrà all’Ippodromo Snai La Maura di Milano.

Dua Lipa in concerto a Milano: i biglietti

Dopo l’annuncio, l’attenzione dei fan è tutta rivolta a una domanda cruciale: quando inizierà la corsa per assicurarsi i biglietti per l’unica data italiana? La prevendita esclusiva su My Live Nation partirà giovedì 19 settembre alle 10:00, mentre la vendita generale sarà disponibile dalle 10:00 di venerdì 20 settembre sui principali circuiti come Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Dua Lipa: un successo dopo l’altro

Tra i grandi nomi del panorama musicale, Dua Lipa non passa certo inosservata. Negli ultimi anni, la cantautrice ha conquistato un pubblico globale grazie a una serie di successi che hanno reso una delle icone pop dell’ultimo decennio, riconosciuta anche da numerosi premi. Con origini albanesi-kosovare, la cantante britannica ha vinto, tra gli altri, tre Grammy Awards e sette Brit Awards.

Il mito di Future Nostalgia

Ma non sono solo i premi a consolidare il suo successo: su Spotify, l’album Future Nostalgia è diventato l’album più streammato di sempre con oltre 12,7 miliardi di stream. Inoltre, 10 dei suoi brani hanno superato il miliardo di ascolti, mentre 19 hanno oltrepassato i 600 milioni di stream, confermando la sua posizione tra le regine del pop moderno.