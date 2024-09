L'interrogativo dei fan non è stato soddisfatto dal disastro social di Soleil Sorge.

L'ex partecipante del Grande Fratello, Soleil Sorge, è recentemente finita al centro dell'attenzione per aver apparentemente utilizzato in modo strategico una funzione di Instagram per promuovere un prodotto. Dopo aver partecipato al Festival del Cinema di Venezia, ha aperto una "box domande" sul suo profilo Instagram. Rispondendo a una domanda sull'accessorio (occhiali) che indossava, ha menzionato il marchio. Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che la domanda proveniva da un account con lo stesso nome utente della Sorge, stimolando polemiche online con l'accusa di aver formulato la domanda da sola per facilitare una sponsorizzazione. Nonostante le critiche, i fan della Sorge sono intervenuti a sua difesa.

Soleil Sorge non è solita essere al centro dell’attenzione mediatica italiana per via di qualche gaffe. Tuttavia, questa volta, la ex partecipante del Grande Fratello ha commesso un errore piuttosto significativo che i più attenti utenti del web non hanno tardato a notare. Sembra infatti che lei abbia sfruttato la possibilità di avere una box domande sulla propria pagina ufficiale di Instagram per fare della pubblicità.

La questione degli occhiali

Durante la serata di ieri, Soleil Sorge ha utilizzato il suo tempo libero per dedicarsi ai suoi fan, rispondendo alle domande più frequenti che questi le fanno. Subito dopo aver calcato il Red Carpet a Venezia in occasione della 81ª edizione del Festival del Cinema, l’influencer ha deciso di aprire una box domande sul suo profilo Instagram. L’intento era di interagire con i followers e soddisfarne la curiosità, rispondendo anche a interrogativi legati ai suoi outfit indossati durante l’evento veneziano.

Una di queste domande riguardava un accessorio che l’influencer aveva sfoggiato nei giorni precedenti, in particolare un paio di occhiali. La domanda del fan era chiara: voleva sapere il marca dell’occhiale elegante che indossava al suo arrivo a Venezia.

Come Soliel Sorge è abituata a fare, ha risposto postando una sua foto con gli occhiali in questione e menzionando il marchio che gentilmente li aveva forniti per il suo arrivo al Festival del Cinema di Venezia. Fin qui, tutto bene. Il problema si è presentato quando l’influencer ha ringraziato i suoi fan per l’enorme numero di domande ricevute, ripostando alcune di esse in modo casuale.

Le risposte degli utenti

In quel frangente, alcuni sostenitori più perspicaci hanno notato un particolare sconcertante. Come evidenziato dagli innumerevoli screenshot condivisi online, la questione sugli occhiali è stata sollevata da un account Instagram con lo stesso nome utente della Sorge. Di conseguenza, internet è esplosa in polemiche, speculando che la domanda possa essere stata effettivamente formulata dalla stessa Sorge, intenzionata a pianificare strategicamente la sponsorizzazione.

Tuttavia, tale circostanza non dovrebbe colpire come inaspettata, dato che, come evidenziato anche dai sostenitori della Sorge, da tempi immemorabili gli influencer ricorrono a questo astuto artificio per gestire le sponsorizzazioni quando non sanno come giustificarle. Perciò, in brevissimo tempo i più fedeli ammiratori dell’influencer hanno esposto la loro ferma difesa per la loro beniamina contro i detrattori.