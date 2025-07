La finale de L’Isola dei Famosi 2025 è andata in onda il 2 luglio in prima serata su Canale 5. La serata per decretare il vincitore finale. A condurre, con la solita grazia e fermezza, c’era Veronica Gentili. Sul palco, i naufraghi eliminati si sono susseguiti tra emozioni, tensioni e sorprese. In studio, Simona Ventura – pungente e partecipe – ha guidato i commenti.

Ma la scena, alla fine, l’ha presa tutta lei: Cristina Plevani. Sì, proprio lei. La prima vincitrice del Grande Fratello, quella che poi era tornata alla sua vita normale, da istruttrice di nuoto. E invece eccola lì, ancora una volta vincente. Dopo venticinque anni.

La scelta del pubblico per l’Isola dei Famosi 2025: ecco chi è il vincitore

Chi si è aggiudicato il titolo di vincitore dell’Isola dei Famosi 2025? Cristina Plevani. E non è stato solo un televoto. È stato un abbraccio collettivo. Il pubblico ha scelto lei perché vera, perché fragile, perché imperfetta. Niente maschere. Cristina ha affrontato l’Isola come la vita: inciampando, rialzandosi, tremando. Ma sempre in piedi. Ha parlato delle sue paure, della solitudine dopo la morte dei genitori, delle insicurezze che si portava dentro. E alla fine ha vinto. Se stessa, prima di tutto. E poi il reality. Ha portato a casa 50 mila euro, e ne ha donati altri 50 mila alla onlus “La nuova cordata” e a “Medici senza frontiere”. Un gesto semplice, sincero. Come lei.

Il finale con il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025: paura per una prova estrema

Il percorso verso la vittoria non è stato facile. Loredana Cannata ha vissuto un momento di terrore durante la prova di apnea: i capelli si sono incastrati nella gabbia e non riusciva a risalire. Per fortuna lo staff è intervenuto. Paolo Vallesi, invece, ha colto l’occasione per fare la proposta alla compagna Sara Flaherty. Lei ha detto sì. Intanto, Cristina superava ogni sfida. Dopo l’uscita di Teresanna e poi di Loredana, si è ritrovata in coppia con Jey contro Mario e Omar. Ha vinto di nuovo. Alla fine, con il 49,71% dei voti, ha battuto entrambi: Mario (25,27%) e Jey (25,02%). Senza rumore. Senza strategie. Solo con la forza di chi, a modo suo, non ha mai smesso di crederci.