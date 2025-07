A distanza di mesi dalla separazione, Fedez rompe il silenzio e si racconta senza filtri riguardo al divorzio con Chiara Ferragni. Tra le sfide più delicate, la gestione dei figli rappresenta una priorità assoluta per entrambi i genitori. Durante le 24 ore trascorse in compagnia del creator Gabriele Vagnato, il rapper ha affrontato diversi temi, mettendosi completamente a nudo.

Fedez si apre con Gabriele Vagnato: divorzio, figli, Clara e le critiche a Pio e Amedeo

Federico Lucia, meglio noto come Fedez, ha accettato di passare una giornata intera con il creator Gabriele Vagnato, che oltre a riprenderlo durante le varie attività, è riuscito a far emergere alcune confidenze sulla sua vita privata, comprese alcune riflessioni sul divorzio da Chiara Ferragni. Il rapper ha negato ancora una volta le voci su un presunto flirt con Clara e ha parlato in modo sincero del rapporto con i figli. Non sono mancati inoltre dei riferimenti critici verso chi, nel corso degli anni, si è comportato in maniera poco rispettosa nei suoi confronti, citando in particolare l’esperienza con Pio e Amedeo.

Fedez smentisce il flirt con Clara e attacca Pio e Amedeo

Il rapper è tornato a parlare del gossip riguardante Clara, smentendo categoricamente di avere una relazione segreta con la collega. Recentemente, la rivista Chi Magazine aveva pubblicato una foto paparazzata in cui, in modo fugace, lo si vedeva mentre baciava la cantante. L’artista ha, però, ipotizzato che quella foto possa essere stata generata artificialmente:

“È impossibile. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci“.

Durante la lunga chiacchierata con il creator, Fedez ha colto l’occasione per chiarire la situazione con Pio e Amedeo, con cui i rapporti si sono raffreddati. Ha ricordato come fossero amici e avessero lavorato insieme a Emigratis, ma che all’improvviso i due hanno pronunciato parole molto dure nei suoi confronti. In particolare, ha denunciato un episodio spiacevole legato a un post del fratello di uno dei due, che aveva messo in dubbio la veridicità della sua malattia.

“La cosa peggiore è che quando mi è venuto il cancro, il fratello di uno dei due – che per me sono interscambiabili – fece un post molto brutto sul fatto che io avessi un tumore quasi sostenendo che io me lo fossi inventato. Quella è stata una roba molto spiacevole“.

Fedez senza filtri sul divorzio con Chiara Ferragni e la gestione dei bambini

La separazione tra i Ferragnez è stata vissuta come un momento doloroso e complicato, che ha segnato profondamente la coppia più seguita d’Italia. Fedez ha paragonato quella fase a una vera e propria distruzione totale, che però gli ha permesso di ricominciare da capo. Ha confessato di sentirsi come se avesse attraversato molte vite senza aver davvero imparato da esse e ha espresso un forte distacco dalla sua esistenza passata, basata troppo spesso sulle aspettative altrui, dichiarando di non voler più recitare il ruolo del “ragazzo perfetto” che ha interpretato in passato.

“Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki. è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla. Ho la repulsione per la mia vita passata, in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato”.

Anche la quotidianità costruita con i figli è stata profondamente stravolta dalla separazione. Fedez ha spiegato che ora ha dei giorni prestabiliti per vederli e che sia lui sia i bambini stanno imparando a convivere con questa nuova situazione. Ha sottolineato di sentirsi fortunato rispetto a tanti altri padri, potendo condividere in modo equilibrato il tempo con i figli. Allo stesso tempo, ha raccontato come lui e Chiara abbiano dovuto affrontare il delicato compito di spiegare ai loro due bambini, di sette e quattro anni, la decisione separazione.