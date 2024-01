Sanremo 2024: quanto costano i biglietti e come acquistarli

Sanremo 2024: quanto costano i biglietti per assistere dal vivo alla kermesse e come comprarli online

Martedì 23 gennaio inizia la vendita dei biglietti per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston.

Sanremo 2024: quanto costano e come acquistare i biglietti

Ogni persona può acquistare massimo due biglietti, nominativi e acquistabili solo con carta di credito, i posti in platea costano 200 euro per le prime quattro serate e 730 euro per la finale, mentre in galleria i prezzi vanno da 110 euro per le prime quattro sere a 360 euro per la serata finale del 10 febbraio.

Il regolamento prevede l’obbligo, come riporta tg24.sky.it, di registrazione sul sito, indicando dati come e-mail, nome, cognome, cittadinanza, e codice fiscale. I biglietti saranno inviati digitalmente all’acquirente e saranno disponibili nella sezione “Il mio profilo”. Per i portatori di disabilità motoria, ci sono istruzioni specifiche sulla sezione dedicata del sito.

Sanremo 2024: i biglietti saranno nominativi

I biglietti della kermesse musicale saranno nominativi e includeranno informazioni come nome, cognome, luogo e data di nascita, il cambio nominativo è possibile entro 48 ore prima dell’evento. In caso di cancellazione dell’evento o riduzione della capienza, l’organizzatore può annullare e rimborsare il biglietto. Il Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus con cinque co-conduttori differenti per ogni serata, vedrà la partecipazione di 30 artisti, tra cui tre provenienti da Sanremo Giovani, e ospiti come Giovanni Allevi, Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti.