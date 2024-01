Sanremo, Maninni: il Festival è un punto di partenza

Milano, 22 gen. (askanews) – “Spettacolare”, brano in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo, dà il nome al primo album di Maninni. L’eclettico songwriter è pronto a fare il suo esordio sul palco più importante della musica italiana con “Spettacolare”, brano co-scritto da Maninni con Giovanni Pollex, Roberto William Guglielmi, Francesca Xefteris e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli. “Il festival è un punto di partenza, non un punto di arrivo ma per me è storia, tradizione e famiglia – racconta Maninni. Spettacolare è un brano autobiografico e parla di amore in chiave universale, racchiude i momenti più fragili e gli ostacoli che la vita ti mette davanti. L’incipit racconta le giornate bastarde, quelle in cui non ce la fai più. Ma racconta anche la capacità di rialzarsi, affrontando gli alti e i bassi di queste enormi montagne russe. E più si va veloce verso il basso, più la risalita potrà sembrare spettacolare”.