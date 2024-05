Natalità: Magi, 'su Roccella non si parli di censura'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “I ragazzi e le ragazze che stamattina hanno contestato la ministra Roccella non sono stati sicuramente educati e probabilmente non sono neanche dei sinceri democratici. E peraltro come da procedura sono stati identificati. Ma cosa c’entra con questo evocare la...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “I ragazzi e le ragazze che stamattina hanno contestato la ministra Roccella non sono stati sicuramente educati e probabilmente non sono neanche dei sinceri democratici. E peraltro come da procedura sono stati identificati. Ma cosa c’entra con questo evocare la censura? Questo è un governo che occupa quotidianamente in modo debordante ogni spazio di informazione in particolare quella pubblica, spesso senza contraddittorio. La censura tipicamente è quella esercitata dal potere nei confronti dei suoi oppositori". Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Il mio consiglio ai giovani: imparate a manifestare in modo non violento. Vi accorgerete che è più efficace e farete emergere in modo ancora più evidente la prepotenza di un governo che nessuno può definire censurato, evitando di dare dare la stura alla lagna vittimista a reti unificate”, conclude.