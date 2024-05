Montagna: Elicottero recupera giovane coppia di coreani che smarrisce il sentiero a Misurina (Belluno)

Montagna: Elicottero recupera giovane coppia di coreani che smarrisce il sent...

belluno, 19 mag. – (Adnkronos) – Intervento dell’elisoccorso alpino di Auronzo (Belluno) oggi pomeriggio alle 14.30 che ha recuperato una giovane coppia di sud coreani che avevano smarrito il sentiero sotto la Forcella Rin Bianco nei pressi di Misurina. Cercando di raggiungere un punto panoramico, marito e moglie di 32 e 28 anni, avevano perso la traccia del sentiero, finendo in un punto ripido tra le rocce e non erano più in grado di proseguire, soprattutto la donna, fiaccata dalla stanchezza.