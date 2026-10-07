Il leader di Forza ItaliaAntonio Tajani ha intrapreso una conversazione telefonica di tensione con il presidente della Regione sicilianaRenato Schifani nella notte del 6 ottobre a Palermo. La chiamata, segnalata dalle fonti politiche, è stata descritta come un momento cruciale in cui le divergenze interne al partito hanno raggiunto un punto di rottura.

Mentre Schifani sembrava certo della sua ricandidatura alle elezioni regionali del 2027, Tajani ha espresso riserve, suscitando un acceso scambio di vedute.

Il contesto di questo scontro è fortemente influenzato dalle recenti dichiarazioni di Nino Minardo commissario del partito siciliano. Minardo ha infatti sostenuto la necessità di un rinnovamento politico a seguito dell’ennesimo caso giudiziario che ha coinvolto esponenti locali.

Le sue parole hanno colpito duramente Schifani, che ha percepito un attacco alla sua leadership e al progetto elettorale in corso. L’operato di Minardo, pur essendo interno al partito, ha innescato una serie di reazioni che hanno amplificato le tensioni già presenti.

Il telefonata tesa tra Tajani e Schifani: perché è scoppiata

Secondo le testimonianze raccolte, la discussione è degenerata quando Tajani ha chiesto chiarimenti sulla strategia di candidatura del presidente regionale. Tajani ha sottolineato la necessità di garantire coerenza tra il messaggio nazionale di Forza Italia e le scelte locali, soprattutto in vista di elezioni caratterizzate da una crescente attenzione dei media su eventuali irregolarità giudiziarie. Schifani, da parte sua, ha difeso il proprio diritto di presentarsi nuovamente, citando il supporto di ampie fasce dell’elettorato siciliano e la continuità dei progetti amministrativi avviati durante il suo mandato.

Le osservazioni di Nino Minardo e il contesto giudiziario

Le parole di Nino Minardo hanno introdotto un elemento di instabilità nella dinamica interna. Minardo ha puntato il dito contro l’«ennesimo caso giudiziario», insinuando che la permanenza di Schifani al potere potesse minare la credibilità del partito. Tale affermazione ha spinto Tajani a chiedere a Schifani di riconsiderare la sua posizione, temendo che la percezione pubblica fosse compromessa da continui riferimenti alle indagini giudiziarie. L’influenza di questi reclami ha accelerato la necessità di un confronto diretto, culminato nella telefonata di alta tensione.

La ricandidatura alle regionali 2027: scenario a Roma e in Sicilia

Il nodo centrale della disputa riguarda la ricandidatura di Schifani per le elezioni regionali previste nel 2027. Mentre il presidente siciliano sembra dare per scontata la sua permanenza in pole position, a Roma i dubbi stanno crescendo. Alcuni esponenti di Forza Italia hanno iniziato a valutare alternative, temendo che la continuità di Schifani potesse diventare un freno per l’aggiornamento dell’immagine del partito a livello nazionale. Questa incertezza ha infatti portato a una promessa di ulteriori comunicazioni da parte di Schifani, suggerendo che la questione non sia ancora risolta.

Il futuro della Fi in Sicilia rimane quindi incerto. La pressione esercitata da Tajani, combinata con le critiche interne di Minardo e il peso delle indagini giudiziarie, potrebbe costringere il presidente regionale a rivedere la sua strategia elettorale. Nel frattempo, l’attenzione dei media e degli elettori si concentra su come il partito gestirà questa delicata fase di transizione, con possibili ripercussioni sia sulla campagna del 2027 sia sulla coesione interna della coalizione di centrodestra.