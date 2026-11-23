"Ci saranno i tifosi dei funerali di Stato e i rivali. Non vado", la previsio...

"Ci saranno i tifosi dei funerali di Stato e i rivali. Non vado", la previsio...

Gianfranco Fini ha parlato in una intervista a Il Foglio della morte di Gianni De Gennaro, facendo una previsione sui funerali dell'ex capo della Polizia.

Gianfranco Fini ha parlato in una intervista a Il Foglio della morte di Gianni De Gennaro, facendo una previsione sui funerali dell’ex capo della Polizia. I dettagli.

Gianni De Gennaro, attesa per l’autopsia sul corpo dell’ex capo della Polizia

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è stato trovato morto sabato mattina, 21 novembre 2026, nella sua villa di campagna a Magliano, in Toscana.

Con molta probabilità, De Gennaro si sarebbe tolto la vita. La salma dell’ex capo della Polizia è già stata traferita dall’obitorio di Grosseto all’Istituto di Medicina Legale di Careggi, per effettuare l’autopsia, anche se per il momento non si sa ancora quando sarà appunto effettuata. Intanto proseguono le indagini da parte degli inquirenti per fare luce su cosa è successo le ore prima della morte di De Gennaro.

Il Ris intanto avrebbe già effettuato i rilievi delle tracce biologiche al fine di escludere il coinvolgimento di altre persone. Intanto, in una intervista a Il Foglio, Gianfranco Fini si è espresso sulla morte di De Gennaro. Ecco che cosa ha detto.

Morte Gianni De Gennaro, la previsione di Gianfranco Fini: “Ci saranno tifosi dei funerali di Stato e rivali. Non parteciperò”

Gianfranco Fini, già presidente della Camera ed ex leader di Alleanza Nazionale, ha concesso una lunga intervista a Il Foglio, dove ha parlato proprio della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Interpellato sulla possibilità che Gianni De Gennaro possa venire ricordato come una figura divisiva, Fini ha risposto con una domanda che rovescia i termini della questione: “Ha diviso chi, da chi? La morte di De Gennaro sarà un altro grande piccolo mistero”. Gianfranco Fini, inoltre, anche anche parlato dei funerali, su cui prevede che ci sarà una nuova battaglia tra schieramenti: “È una scomparsa dolorosa e tragica e prevedo già che ci saranno i tifosi dei funerali di stato e i rivali che non vogliono i funerali di stato. E io personalmente, non partecipo.“