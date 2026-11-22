L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto in una casa di campagna della Maremma. Indagini in corso tra Firenze e Grosseto.

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto nella sua casa di campagna in Maremma, in strada delle Querciaiole, vicino a Montiano (Grosseto). La Dda di Firenze e la procura di Grosseto hanno aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio. L’abitazione è sotto sequestro e piantonata dai carabinieri.

Il ritrovamento e i soccorsi

L’allarme è scattato alle 9.38 di questa mattina. I familiari, che non avevano ricevuto risposta da De Gennaro da diverse ore e che sapevano che la sera prima era andato in campagna da solo, hanno chiesto che qualcuno controllasse. Il primo ad arrivare è stato il custode della casa, Giuseppe Soccu. Il corpo, a quanto sembra, era riverso nella dépendance.

Soccu ha detto ai giornalisti: «Io non ho aperto la porta e non sono entrato». Quando l’ambulanza del 118 è arrivata in strada delle Querciaiole, De Gennaro era già morto. In campagna non erano presenti né la moglie né i due figli.

Biglietti di addio e rilievi degli investigatori

Secondo le ricostruzioni, De Gennaro era tornato nella casa ieri sera, da solo.

Prima di morire avrebbe scritto alcuni biglietti di addio destinati ai familiari, trovati dagli investigatori del Ris dei Carabinieri, che hanno sequestrato anche altra documentazione. Alle 14 sono arrivati sul posto due furgoncini del Ris dei Carabinieri e uno della Polizia scientifica di Roma. Gli investigatori hanno lavorato su tracce biologiche, tra cui il sangue, e su impronte digitali, per ricostruire la dinamica ed escludere la presenza di altre persone. L’arma, risultata regolarmente detenuta dall’ex capo della polizia, è stata trovata accanto al corpo. L’accesso alla villa è vietato a chiunque per evitare inquinamenti della scena.

Il contesto giudiziario e le testimonianze

Nei giorni scorsi la Procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto di De Gennaro, accusandolo di aver depistato le indagini sulla strage di via d’Amelio. Il fascicolo aperto a Grosseto è coordinato dalla procuratrice Maria Navarro e dalla sostituta Valeria Lazzarini, magistrato di turno. Sul posto è presente anche la procuratrice aggiunta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Rosa Volpe.

Il ristoratore Gianfranco Ricci, vicino di casa, ha riferito di aver visto le luci accese nella stanza di De Gennaro intorno alle 21.30, senza aver sentito alcun rumore. Ricci ha detto: «Era una persona sofferente». Ha aggiunto di conoscerlo da tempo: «Lo conosco dal ’97». Secondo Ricci, negli ultimi tempi l’ex capo della polizia non aveva voglia di sorridere e scherzare come in passato. Anche Alessandra, alla reception dell’hotel Le Querciaiole, ha ricordato che De Gennaro era venuto a cena con la moglie quest’estate.

La salma è stata trasferita nel tardo pomeriggio all’obitorio dell’ospedale Careggi di Firenze, dove sarà eseguita l’autopsia. Il risultato dell’esame è atteso per chiarire le circostanze della morte nell’ambito dell’inchiesta.