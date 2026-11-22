Motocross The Game: fisica, gare online e prime recensioni

Motocross The Game: fisica, gare online e prime recensioni

Un simulatore di motocross che punta sulla fisica e sulle gare online, ma che fatica a convincere tutti fin dal debutto.

Il simulatore di motocross Motocross The Game è disponibile in accesso anticipato su PC dal 16 novembre 2026. La prima versione pubblica è sviluppata da Virtual MX Studios, un piccolo team che ha scelto di rendere la moto un mezzo da capire, più che un veicolo da guidare verso il checkpoint successivo.

Il gioco si distingue per una scelta precisa: la fisica separata tra moto e pilota. Inclinare la moto non equivale a spostare il peso del corpo, e il modo in cui il pilota prepara un salto, assorbe un atterraggio o gestisce la trazione in uscita di curva cambia la velocità. Un errore nell’avvicinamento a un dosso può compromettere l’atterraggio successivo, quindi il giocatore è chiamato a costruire la tecnica passo dopo passo.

Controlli e risposta della moto

Il punto più discusso riguarda la risposta ai comandi. Alcune segnalazioni dei giocatori descrivono un ritardo percepibile tra il movimento dello stick e la reazione della moto. Nella guida su sterrato la prevedibilità conta quanto il realismo, e un comando progressivo può trasmettere la massa del mezzo, ma se il giocatore non riesce a distinguere questa inerzia da un input impreciso, il sistema perde trasparenza.

Le critiche sulla difficoltà vanno tenute distinte da quelle sulla risposta dei comandi: solo le seconde, se confermate e riproducibili, indicherebbero un problema tecnico di fondo.

Il gioco prevede aiuti regolabili, che permettono di ridurre progressivamente l’assistenza. L’accesso anticipato offre lo spazio per correggere l’equilibrio, ma non garantisce che ogni limite venga eliminato. Le reazioni della community sono polarizzate: alcuni giocatori apprezzano l’intenzione simulativa, altri criticano la curva di apprendimento, la sensibilità dei comandi e la presentazione visiva.

Gare online e sistemi di valutazione

Oltre alla guida individuale, Motocross The Game punta sulle gare online. La versione iniziale include eventi multiplayer peer-to-peer e un sistema di lobby e gruppi. I server dedicati fino a 40 piloti per gara sono invece tra le aggiunte previste durante lo sviluppo, quindi non ancora disponibili nella versione attuale.

Il progetto prevede anche un doppio sistema di valutazione: uno Skill Rating per risultati e velocità e uno Safety Rating per la correttezza della guida. Separare la qualità agonistica da quella sportiva potrebbe favorire incontri più equilibrati, ma il funzionamento dipenderà dalla popolazione di giocatori e dall’applicazione delle regole. La modalità time attack, con classifiche per classe di moto, completa l’offerta per chi preferisce allenarsi senza contatti con gli avversari.