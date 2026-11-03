Il 1° novembre 2026 risuona nei circuiti di Formula 1 come una data memorabile: Andrea Kimi Antonelli ha raccolto la coppa del mondo, diventando a 20 anni il pilota più giovane a vestire la maglia del campione. La gara a Città del Messico, disputata sotto le luci della serata italiana, ha concluso una stagione in cui il giovane bolognese ha accumulato 365 punti, distanza enorme rispetto al secondo, George Russell, che ha chiuso a 242.

Antonelli, schierato nella squadra Mercedes, partiva dalla quarta fila, ma la sua noncuranza apparente ha celato una strategia di gara impeccabile.

La scalata verso il titolo mondiale

Il cammino di Kimi Antonelli verso il podio più alto è stato segnato da passaggi fulminei: dal kart al campionato italiano di Formula 4, fino ad approdare nella scuderia tedesca nel 2023.

Nella stagione 2025 ha collezionato tre vittorie e sei podi, confermando il suo talento. Il gran premio di Messico è stato decisivo: una partenza in zona di punti, una gestione dei pit stop quasi perfetta e la capacità di preservare le gomme nella fase finale hanno consentito al pilota di sorpassare Lewis Hamilton nella classifica finale, assicurandosi così il titolo senza dipendere dall’esito delle gare di Hamilton o Russell.

Il significato storico di un trionfo italiano

Se Antonelli avesse conquistato il campionato, sarebbe stato il primo italiano a farlo dal 1952, quando Alberto Ascari vinse il titolo. Questo significa un ritorno di 73 anni di gloria per il motorsport nazionale, un risultato che ha riacceso l’interesse per la Formula 1 in tutta la penisola. Il giovane ha dichiarato che la vittoria è il frutto di un lavoro collettivo, sottolineando il ruolo fondamentale del padre Marco Antonelli, ex pilota e proprietario della squadra AKM Motorsport, nella gestione della carriera del figlio.

Vita privata, relazioni e curiosità

Al di là delle piste, la vita di Kimi Antonelli è stata protagonista di numerosi gossip. Dal 2023 al febbraio 2026 ha avuto una relazione con la ceca Eliška Bábíčková, ex kartista di talento. La fine della storia è stata annunciata dalla stessa Eliška in un video sui social, dove ha spiegato che i due avevano cercato di capire la direzione della loro coppia senza successo. Nessuna conferma ufficiale è mai giunta su una nuova relazione stabile, anche se le immagini paparazzi dell’estate 2026 mostrano Antonelli in compagnia di una misteriosa ragazza italiana-russa, identificata come Suami Di Tavi.

Rumors su Suami Di Tavi

I rumor sono iniziati quando i fotografi hanno catturato il pilota nelle spiagge della Costa Smeralda e successivamente a Portofino, accanto a una giovane studentessa di 22 anni. La coppia ha pranzato all’Hotel Splendido, ma ha scelto di mantenere il profilo basso, evitando ogni riferimento sui social network. Fino ad oggi, né Antonelli né Di Tavi hanno confermato la natura della loro intesa, lasciando spazio a speculazioni ma anche al rispetto per la privacy dei protagonisti.

Le origini del nome, il numero 12 e altri aneddoti

Il secondo nome “Kimi” è stato suggerito da Enrico Bertaggia, ex pilota e amico di famiglia, in omaggio a Kimi Räikkönen, leggenda finlandese. Antonelli ha ereditato il numero 12, scelto per onorare il fratello più giovane, ma anche perché il 12 è tradizionalmente considerato portafortuna nelle corse. Prima di dedicarsi a tempo pieno al motorsport, il giovane ha avuto una breve apparizione sul grande schermo nel film “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, dove ha interpretato se stesso in una scena di gara. Per quanto riguarda la formazione, ha conseguito il diploma di ragioneria presso l’Istituto “Gaetano Salvemini” di Casalecchio nel 2025, dimostrando che la dedizione allo studio è rimasta parte della sua quotidianità.

Dal 2024 vive a San Marino, dove il padre ha costituito una società motoristica. Nel 2026 il Consolato di San Marino l’ha nominato ambasciatore dello sport italiano nel mondo, riconoscendo il valore simbolico della sua vittoria. Antonelli attribuisce il suo successo soprattutto alla famiglia: “Senza il supporto di mio padre, di mia madre Veronica e di mia sorella Maggie non sarei qui”.