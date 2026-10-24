Il Gran Premio d’Australia è stato teatro di una svolta spettacolare nella lotta per il titolo mondiale di MotoGP. Nella Sprint Race, il campione spagnolo Marc Marquez, in sella a una Ducati, ha dominato la gara, conquistando la vittoria e riconquistando la posizione di leader del Mondiale. Il risultato gli ha consentito di distaccare di +10 punti il suo più agguerrito rivale, Jorge Martin, che ha subito un brutto incidente al ottavo giro.

La rimonta di Marc Marquez e il ritorno al comando

Fin dal via, Marquez ha mostrato una velocità superiore, sfruttando al massimo la potenza del motore Ducati e una traiettoria impeccabile in curva. Il passo deciso gli ha permesso di superare subito gli avversari più prossimi e di impostare un ritmo sostenuto.

Grazie a una gestione impeccabile dei pneumatici, è riuscito a mantenere un passo costante, fuggendo da qualsiasi tentativo di risposta dei concorrenti. Alla fine della Sprint Race, ha tagliato il traguardo per primo, guadagnandosi non solo tre punti preziosi, ma anche uno scambio psicologico decisivo nella corsa al titolo.

Il podio Ducati: fratelli e nuovo volto

Il podio ha riservato una scenetta curiosa: al secondo posto è salito Alex Marquez, fratello minore di Marc, anch’egli a bordo di una Ducati, mentre il terzo gradino è stato occupato da Fabio Di Giannantonio, pilota che ha dimostrato grande costanza nelle ultime gare. La presenza di due fratelli sul podio ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, confermando la forza del marchio italiano nella classe regina. I tre hanno celebrato insieme, alzando il trofeo con il ritmo di una vera “famiglia rossa”.

Jorge Martin: la caduta che ha cambiato le sorti della gara

Il vero punto di svolta è avvenuto nell’ottavo giro, quando Jorge Martin, al momento seconda a fianco di Marquez, ha perso aderenza nella temuta Curva-8. Una leggera perdita di grip ha provocato una rapida sbandata, culminata nella caduta. Il pilota è stato immediatamente soccorso e trasportato al centro medico, dove le sue condizioni sono state monitorate con attenzione. La sua uscita di pista ha lasciato un vuoto che ha permesso ad Alex Marquez e a Di Giannantonio di consolidare le proprie posizioni sul podio.

Ritiri di altri protagonisti

La gara ha visto anche l’eliminazione di altri piloti di spicco: Alex Rins, Valentino Rossi, Álex Márquez (non confondere con Alex Marquez) e il campione italiano Francesco Bagnaia non hanno completato la corsa a causa di problemi meccanici o incidenti secondari. Questi ritiri hanno ulteriormente accentuato l’importanza della vittoria di Marquez, che ora detiene un vantaggio di dieci punti sul secondo classificato.

Prospettive per la prossima gara

Con il risultato della Sprint, la classifica mondiale si è nuovamente rimescolata. La prossima tappa, prevista su un tracciato europeo, sarà decisiva per capire se Jorge Martin riuscirà a recuperare terreno o se Marc Marquez consoliderà la sua leadership. Intanto, i tifosi di Ducati celebrano un doppio podio e una vittoria che ha messo in evidenza la solidità del pacchetto tecnico della scuderia. La lotta per il titolo si preannuncia ancora più intensa, con ogni gara pronta a cambiare le sorti del campionato.