Alessandro Roncaccia denuncia Alex Belli: dietro la lite al GF Vip c’è un piano di scena e il televoto a sei decide il futuro del gioco.

La serata di ieri su Canale 5 è stata una delle più tese dell’intera stagione del Grande Fratello Vip. La dodicesima puntata, girata negli studi di Cinecittà, ha messo al centro dell’attenzione una quasi reale aggressione tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli, alimentata da quello che i concorrenti hanno definito un “faccia a faccia da uomini alfa”.

Il presunto accordo per uno “scontro da uomini alfa”

Secondo le dichiarazioni di Roncaccia, poco prima della registrazione Alex Belli avrebbe avvicinato lui e Alessandro Varsi proponendo di accendere la serata con qualche “scintilla”. Il termine usato da Belli era “scontro da uomini alfa”, una frase che ha subito sollevato sospetti sui reali motivi della tensione.

Roncaccia ha raccontato a Marina La Rosa, presente in studio, che Belli gli aveva chiesto se volesse creare “un po’ di caos” in puntata. La proposta è stata accolta con una risata nervosa, ma Varsi avrebbe spinto a trasformarla in un vero confronto.

Le reazioni in confessionale

Nel confessionale, Varsi ha parlato di Alex, sostenendo che fosse necessario organizzare lo scontro per dare più brio al programma.

Roncaccia, però, ha sottolineato di aver dato un tono più scherzoso alle parole di Belli, mentre quest’ultimo avrebbe colto l’occasione per “emergere un po’”. La tensione è aumentata quando Selvaggia Lucarelli, una delle opinioniste, ha commentato che Belli non stava facendo molto, spingendolo a interpretare la sceneggiatura con più veemenza.

La lite in diretta e le successive difese

Durante la puntata, le parole di Roncaccia hanno colpito Belli: ha definito il ventiquattrenne un “attore da quattro soldi”, ricordandogli il caso al GF Vip 6 in cui si era avvicinato a Soleil Sorge nonostante la presenza di una moglie a casa. La risposta di Belli è stata immediata, ma poco dopo Ilary Blasi ha chiuso il programma e Belli ha cercato di ricucire i rapporti, salutando Roncaccia con un “buonanotte, domani mattina ci svegliamo e chiacchieriamo”. Marina La Rosa ha giudicato quel gesto come prova della poca autenticità della lite, paragonandola a una sceneggiata teatrale.

Il ruolo della Casa nella gestione del conflitto

Quando la tensione è montata, Valeria Marini, Alessandro Varsi e Piera Meloni sono intervenuti per separare i due contendenti. Il loro intervento è stato necessario per evitare che la discussione degenerasse in un vero scontro fisico, ma ha anche rafforzato l’idea che la sceneggiatura fosse già predisposta. Roncaccia ha poi ribadito che era disposto a una discussione, purché avvenisse in modo più naturale e non forzato da script preconfezionati.

Il televoto a sei e le altre tensioni della puntata

Oltre al conflitto tra Roncaccia e Belli, la serata ha ospitato un importante televoto a sei nominati: Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria. I sondaggi indicavano una forte protezione per Andreas e Marina, mentre Giacomo Gallani sembrava destinato a perdere. Parallelamente, è sorta una nuova polemica tra Valeria Marini e Giulia Provvedi, che si sono confrontate nella Mystery Room in una sfida che ha già diviso la Casa in due fazioni: i “senior” contro i “giovani”.

Il bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia

Un altro momento che ha catturato l’attenzione è stato il bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Il gesto, avvenuto poco prima della chiusura, ha sollevato dubbi sulla sua spontaneità: era una dichiarazione affettiva genuina oppure una manovra per influenzare il pubblico? Ilary Blasi, durante la fase di confessionale, ha promesso di approfondire il legame, il che potrebbe modificare ulteriormente le dinamiche di voto.

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata un concentrato di conflitti, piani di scena e decisioni cruciali. Mentre il pubblico è chiamato a votare, gli spettatori potranno osservare se le tensioni generate dal presunto “scontro da uomini alfa” potranno tradursi in un cambiamento reale nella dinamica della Casa.