Grande Fratello in difficoltà: calo degli ascolti, rimproveri ai concorrenti e possibili legami avuti prima di entrare nella Casa.

Il Grande Fratello torna al centro dell’attenzione, ma non per motivi positivi. Tra share in calo, critiche verso i concorrenti e sospetti di legami pregressi tra i partecipanti, il reality di Canale 5 attraversa un periodo delicato.

Grande Fratello in difficoltà tra ascolti in calo e tensioni interne

Il Grande Fratello sta vivendo un momento particolarmente critico, ben oltre le polemiche quotidiane.

Gli ascolti, infatti, segnano un evidente calo: l’ultima puntata ha raccolto soltanto il 14,2% di share, un dato nettamente inferiore rispetto alla prima puntata della stagione, che aveva sfiorato il 20%. La situazione ha portato a ipotesi di chiusura anticipata del reality o, in alternativa, a un ritorno veloce del Grande Fratello Vip già a gennaio.

La preoccupazione per il futuro del programma traspare anche dalle dure critiche rivolte dagli opinionisti ai concorrenti. Ascanio Pacelli, tra i più severi in studio, ha rimproverato i partecipanti:

“Non siete in vacanza, questo è un reality, non dovete nascondervi” ha tuonato, invitando i concorrenti a mostrarsi più autentici.

Grande Fratello, spunta la segnalazione clamorosa su due concorrenti: “Si conoscevano già”

Oltre alle difficoltà legate agli ascolti, il reality è finito sotto i riflettori per un presunto legame preesistente tra due concorrenti. Da giorni il pubblico e i social discutono della possibile conoscenza antecedente di Jonas Pepe e Anita Mazzotta, osservando gesti, battute private e confidenze che sembrano andare oltre la normale sintonia nata a Cinecittà.

Le indiscrezioni hanno trovato eco nel gossip condiviso da Deianira Marzano:

“Lui lo conosco benissimo, e anche Anita. Si conoscevano prima di entrare“, le ha scritto una follower.

Nessuna conferma ufficiale da parte di Mediaset o della produzione, ma la curiosità del pubblico resta alta, complici anche altre voci su eventuali relazioni extra-reality di Jonas: