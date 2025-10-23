Il Grande Fratello è iniziato da ormai diverse settimane e, il pubblico da casa, sogna di vedere un amore nascere all’interno della casa. Tra Omer e Mattia sta nascendo un rapporto molto bello ma, se ci fosse di più?

Grande Fratello, Omer e Mattia: i due “playboy” della casa

Omer e Mattia sono senza dubbio due dei nuovi concorrenti del Grande Fratello più amati dal pubblico, entrambi entrati nella casa con l’etichetta di playboy, sono riusciti a conquistare la simpatia del pubblico.

Tra loro, tra l’altro, c’è molta sintonia, ed è nata davvero una bella amicizia ma, sarà appunto solo amicizia? Mattia risulterebbe fidanzato con una ragazza di nome Carlotta e per questo manterrebbe le distanze nella casa dalle altre ragazze. Le telecamere però, hanno immortalato una serie di momenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Mattia e Omer: solo amicizia o c’è di più? Il gesto che scatena i fan

Omer che slaccia la cintura a Mattia che si lascia andare a gesti scherzosi, abbracci e risate complici, insomma è davvero solo amicizia o tra i due 26enne sta nascendo qualcosa di più? Saranno loro la coppia di questa edizione del Grande Fratello? Sui social i video dei due ragazzi sono ormai virali e in molti hanno già proclamato Omer e Mattia come la royal couple del reality. Staremo a vedere!