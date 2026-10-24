Marc Márquez batte le avversità e si aggiudica la pole a Phillip Island, accanto a Alex, Zarco e Martin.

Il weekend di MotoGP a Phillip Island è iniziato sotto un cielo coperto e qualche goccia di pioggia, elementi che hanno trasformato la qualificazione in una vera prova di coraggio e capacità di adattamento. Marc Márquez, pilota spagnolo del Ducati Lenovo Team, è riuscito a superare una caduta avvenuta al primo giro per conquistare la pole position con un tempo di 1:34.203.

Il risultato lo pone a un secondo e mezzo davanti al fratello Alex Márquez, anch’egli in sella a una Ducati, e lo colloca al comando della griglia di partenza.

Qualificazione: Márquez domina nonostante la caduta

Il primo giro di Márquez è stato interrotto dalla perdita di aderenza nella curva 4, dove la pista bagnata ha provocato lo scivolamento.

Dopo essere sceso in pista con la moto di riserva, ha ripreso velocemente, registrando il giro più veloce del turno. “Non ci si può permettere di cadere al primo giro, perché significa restare senza un tempo valido; è stato un grave errore“, ha commentato il campione, aggiungendo che il team era pronto con l’altra moto e che l’ultimo tentativo è stato davvero ottimo.

Il risultato gli assegna la 78ª pole position della sua carriera, confermando la capacità di reagire rapidamente alle avversità.

Il resto della griglia e le prospettive di Martin

Al secondo posto del giro di qualifica si è piazzato Alex Márquez con un tempo di 1:34.203 più 1,494 di differenza, mentre al podio si è aggiudicato Johann Zarco della Honda. Il leader del campionato, Jorge Martin dell’Aprilia Racing, ha registrato il quarto tempo, a distanza considerevole dai primi tre, ma rimane a soli due punti dal compagno di squadra. Nella seconda fila partiranno gli australiani Jack Miller e Raul Fernandez, quest’ultimo vincitore della scorsa edizione. Marco Bezzecchi, reduce dalla vittoria in Indonesia, partirà dalla nona posizione, pronto a lottare per punti importanti nella lotta per il titolo.

Storia e caratteristiche del circuito di Phillip Island

Phillip Island è uno dei tracciati più iconici del calendario MotoGP, situato a sud di Melbourne. Dal 1997 è tornato nella sua sede originale, dove ha ospitato finora 29 gare del Motomondiale. Il tracciato è noto per i suoi vivi tornanti, il vento costante e le variazioni di temperatura, fattori che rendono la gestione degli pneumatici cruciale. Inoltre, la presenza dei gabbiani a bassa quota aggiunge un elemento di imprevedibilità, rendendo la performance di Márquez ancora più impressionante.

Programma del weekend australiano

Il weekend inizia giovedì con il Media Day, seguito dalla conferenza stampa con Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Jack Miller. Venerdì è dedicato alle sessioni di prove libere: FP1 Moto3 a mezzanotte, FP1 Moto2 alle 00:50 e FP1 MotoGP alle 01:45 (orario italiano). Sabato saranno le FP2 e le qualifiche, con la Tissot Sprint della MotoGP alle 06:00. Domenica chiude il weekend con il Warm Up alle 00:40, la gara Moto3 alle 02:00, la Moto2 alle 02:15 e infine la gara regina della MotoGP alle 04:00 (orario italiano), con il cambio all’ora solare previsto per le 03:00 italiane.

Con la pole in tasca, Márquez avrà l’opportunità di difendere la sua posizione nella classifica generale, soprattutto considerando la stretta distanza di due punti che lo separa da Martin. La combinazione di una pista tecnica, le condizioni meteorologiche variabili e la competitività dei principali contendenti promette uno spettacolo avvincente per gli appassionati di motociclismo su due ruote nel prossimo appuntamento della stagione.