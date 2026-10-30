Il weekend di inizio stagione si è acceso a Sepang con la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia. Il circuito di 5,5 km, famoso per le sue lunghe rettilinee e il clima caldo, ha offerto uno spettacolo ricco di velocità e sorprese. Fin dal primo giro, i tempi più rapidi hanno già indicato chi voleva essere il protagonista della gara, ma la classifica ha riservato ancora qualche colpo di scena.

Classifica delle libere: Marc Marquez al comando

Il leader spagnolo Marc Marquez ha chiuso la sessione con il giro più veloce della giornata: 1’58″912, imponendosi di un centesimo di secondo sui rivali più vicini. A +0″474 di distanza si sono piazzati Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, che hanno condiviso la stessa fascia temporale, dimostrando la loro capacità di mantenere un ritmo costante su una pista così impegnativa.

Enea Bastianini ha chiuso quarto con +0″776, seguito da Franco Morbidelli al quinto posto (+0″883) e da Alex Marquez al sesto (+0″989). Il risultato ha lasciato in posizione intermedia Fabio Di Giannantonio (nono, +1″325) e Francesco Bagnaia (tredicesimo, +1″418). L’ultimo classificato è stato Jorge Martin, che, nonostante l’infortunio, ha completato la sessione con un +1″835, dimostrando una determinazione notevole.

Analisi dei tempi e differenziali

Le differenze fra i primi sei piloti sono contenute entro il range di un secondo, il che indica una competizione serrata già in fase di preparazione. Il margine di +0″474 tra Bezzecchi, Acosta e il leader Marquez è particolarmente significativo: suggerisce che le due Aprilia sono pronte a contare sui propri punti di forza, soprattutto nelle curve lente dove la trazione è fondamentale. Dall’altra parte, la performance di Bastianini conferma la solidità della Ducati, mentre la presenza di Morbidelli e Alex Marquez nella parte alta della classifica indica che la Gresini ha trovato un buon equilibrio tra potenza e gestibilità della moto.

Le parole dei protagonisti: opinioni e aspettative

Durante la conferenza stampa, Marc Marquez ha ricordato che Sepang non è mai stata una pista ostile, ma che richiede una gestione diversa del pneumatico tra time attack e gara vera e propria. “In alcune stagioni ho fatto fatica, in altre sono stato veloce qui”, ha dichiarato, evidenziando la sua esperienza su questo tracciato. Ha inoltre sottolineato l’importanza di valutare il degrado delle gomme durante le lunghe sessioni di gara, un fattore che può influenzare la strategia di tutti i team.

Marco Bezzecchi ha mostrato ottimismo, ma anche prudenza. Ha affermato di sentirsi più competitivo rispetto alla pre-season e di aver migliorato le sensazioni rispetto al weekend di gara dell’anno precedente. “I test sono test, la gara è un’altra cosa”, ha dichiarato, lasciando intendere che, nonostante la buona partenza, non vuole creare troppe aspettative irrealistiche. Il giovane pilota ha anche espresso solidarietà nei confronti di Jorge Martin, ferito recentementen, sperando in una pronta guarigione.

Riguardo alle speculazioni sull’eventuale ritorno di una gara in Qatar, entrambi i piloti hanno evitato di pronunciare giudizi definitivi, indicando che la decisione dipenderà da vari fattori organizzativi. Bezzecchi ha ribadito la fiducia nell’organizzazione, mentre Marquez ha sottolineato l’importanza della certificazione medica per i piloti infortunati.

Implicazioni per la classifica del Campionato

Con la prima gara della stagione ormai alle porte, i risultati delle libere gettano le basi per una lotta serrata al titolo. Il gap di dieci punti tra i primi due in classifica, con Bezzecchi a -50 punti, rende ogni frazione di secondo cruciale. La capacità di Marquez di replicare il suo ritmo di libera in gara sarà fondamentale, soprattutto se dovesse affrontare una gara sprint in cui il margine di errore è ridotto. Al contempo, le Aprilia di Bezzecchi e Acosta sembrano pronte a sfidare la supremazia della Ducati, creando un duello tecnico che potrà influenzare le strategie di sviluppo delle moto.

Infine, la presenza di Jorge Martin in fondo alla classifica – pur con infortunio – è un segnale di determinazione. Se riuscirà a recuperare per il prossimo weekend in Qatar, potrà riacquistare terreno nella lotta per il podio. Nel frattempo, la squadra Ducati Lenovo Team dovrà monitorare attentamente le prestazioni delle proprie moto, soprattutto nella gestione del pneumatico, per mantenere il vantaggio conquistato da Marquez nelle libere.