La chiusura della sessione di oggi a Tokyo è iniziata con segnali di debolezza, in parte ereditati dal ribasso dei titoli tecnologici statunitensi. Le contrattazioni after-hours di Amazon e Intel hanno intensificato la pressione sui mercati, creando un clima di cautela tra gli investitori giapponesi.

Il Nikkei registra una flessione dello 0,31% in chiusura

Il principale indice azionario giapponese, il Nikkei, ha ceduto lo 0,31% rispetto all’apertura, chiudendo a 64.461,39 punti, pari a una perdita di 198 punti. Il movimento negativo è risultato coerente con le dinamiche viste a New York, dove la pressione sui titoli tecnologici ha avuto effetti a catena sui mercati asiatici.

Il peso delle azioni tecnologiche statunitensi

Le vendite after-hours di Amazon e Intel a New York hanno spinto gli indici tecnologici a registrare ribassi notevoli. Questo calo ha riflesso una crescente avversione al rischio tra gli operatori, con ricadute dirette sul panorama azionario globale e, in particolare, sul Nikkei, che ha assorbito parte della volatilità proveniente dagli Stati Uniti.

Il ruolo del yen e le attese sulla Bank of Japan

Nel contesto valutario, lo yen si è mantenuto quasi stabile nei confronti del dollaro, quotandosi a 157,80 per unità di valuta statunitense. Contemporaneamente, la moneta giapponese ha mostrato segnali di rafforzamento rispetto all’euro, attestandosi a 175,50. Gli operatori attendono ora l’esito della riunione della Bank of Japan (BoJ), che terminerà oggi, per capire se la politica monetaria verrà modificata in risposta alla recente indebolimento dei mercati.

Prospettive per la prossima sessione

Con la BoJ prossima a concludere le sue discussioni, gli osservatori di mercato si concentrano su possibili indicazioni riguardo a tassi di interesse e interventi sul mercato valutario. Un eventuale segnale di allentamento potrebbe sostenere lo yen, mentre una politica più restrittiva rischierebbe di accentuare la pressione sui titoli azionari. La prossima giornata di negoziazione sarà quindi decisiva per definire se il trend discendente del Nikkei si consoliderà o se emergerà una inversione.