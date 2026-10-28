Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones guadagnano; in Asia KOSPI e Nikkei rimbalzano grazie a SK Hynix e al fervore per l’AI.

Gli investitori hanno rinnovato la fiducia nei titoli tecnologici, spingendo al rialzo i principali indici azionari sia negli Stati Uniti che nella regione Asia-Pacific. La notizia più evidente è il Nasdaq Composite, che ha chiuso con un incremento dell’1,18 percento in una giornata di forte ottimismo, sostenuto dal momentum delle società coinvolte nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Parallelamente, il S&P 500 è avanzato dello 0,6 percento e il Dow Jones Industrial Average è migliorato di 0,03 percento. Il rialzo è stato trainato da cinque dei cosiddetti “Magnificent Seven”, con Tesla in testa, che ha registrato un balzo del 4,04 percento. Anche Amazon, Apple, Alphabet e Nvidia hanno contribuito alla spinta positiva.

Il rally dei titoli tecnologici statunitensi

Il Nasdaq ha beneficiato di un mix di notizie positive: Advanced Micro Devices è salito del 5,45 percento, Broadcom del 4 percento e Intel del 3,61 percento. Tuttavia, non tutti i giganti hanno registrato guadagni; Meta è sceso dell’1,64 percento e Microsoft ha perso lo 0,24 percento. La reazione dei mercati è stata in parte alimentata dall’annuncio di Nvidia, la società pubblica più preziosa al mondo, che ha dichiarato un investimento di 3 miliardi di dollari in un’offerta di capitale di Meta.

Prospettive di earnings tra i colossi del tech

Nei prossimi giorni, gli occhi sono puntati sui risultati trimestrali di Microsoft e Alphabet, in attesa di capire se gli ingenti investimenti in AI si tradurranno in utili concreti. Amazon presenterà i dati il giovedì, mentre Apple è programmata per lunedì. Nel frattempo, la startup Anthropic ha depositato la documentazione per un’IPO tanto attesa, segnalando una perdita netta di 80,7 miliardi di dollari nel primo semestre del 2026, nonostante ricavi di 16,3 miliardi.

Ascesa dei mercati asiatici spinta da SK Hynix

Il giorno successivo, le borse dell’Asia Pacifico hanno continuato la tendenza al rialzo. Il KOSPI di Seoul ha registrato una crescita straordinaria del 5,84 percento, trainata dal risultato eccezionale di SK Hynix. Il produttore di chip di memoria ha comunicato un utile operativo di 83,33 trilioni di won, quasi sette volte superiore rispetto all’anno precedente, corrispondente a un +630 percento. Le azioni di SK Hynix hanno reagito con un balzo di oltre 8 percento.

Nel frattempo, il Nikkei 225 giapponese ha guadagnato l’1,26 percento, il TAIEX di Taipei è salito dell’1,32 percento e l’S&P/ASX 200 australiano ha chiuso con un rialzo modestissimo dello 0,11 percento. L’energia scorsa dal mercato è stata ulteriormente sostenuta da un incremento di circa 1 percento dei prezzi del petrolio, con i futures del Brent intorno a 115 dollari al barile, riflettendo le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente.

Impatto delle dinamiche geopolitiche sul settore energetico

Il conflitto tra gli Stati Uniti e Israele, unitamente alle ostilità tra l’Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti, ha spinto i prezzi del greggio verso livelli più alti, contribuendo al sentimento positivo sui mercati azionari. Questo contesto ha conferito ulteriore supporto alle azioni legate all’energia e ha rafforzato l’appetito per gli investimenti in technologies ad alta crescita.

La combinazione di risultati aziendali eccezionali, la spinta verso l’intelligenza artificiale e le dinamiche geopolitiche attuali ha alimentato una ondata di ottimismo che ha spinto al rialzo sia i mercati statunitensi che quelli asiatici.