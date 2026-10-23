Differenziale Btp e Bund supera i 126 punti base

Differenziale Btp e Bund supera i 126 punti base

Finanza e mercati

Il divario tra i titoli sovrani italiani e tedeschi sta crescendo: lo spread supera i 126 punti base, il decennale italiano è stabile al 4,58% e l'OAT francese rimane sopra il 5%.

Negli ultimi giorni il mercato obbligazionario europeo ha mostrato segni di turbolenza, con il spread tra Btp e Bund che, dopo una breve fase discendente, ha ripreso a salire. L’ampliamento del differenziale supera ora i 126 punti base, segnando un nuovo picco rispetto ai livelli recenti.

Ritorno al rialzo dello spread: dinamiche e fattori scatenanti

Il spread Btp-Bund è un indicatore chiave per valutare la percezione di rischio degli investitori nei confronti del debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco, considerato il punto di riferimento più sicuro dell’Eurozona. Dopo una fase iniziale caratterizzata da una leggera contrazione, il differenziale ha invertito rotta a causa di una serie di elementi macroeconomici: l’innalzamento dei rendimenti dei titoli tedeschi, le preoccupazioni legate al deficit italiano e l’instabilità politica in Europa.

Questi fattori hanno spinto gli operatori a richiedere un premio di rischio più elevato per i Btp, facendo raffreddare la domanda e contribuendo all’espansione dello spread.

Influenza dei dati macroeconomici recenti

Le ultime pubblicazioni di dati sull’inflazione e sulla crescita del Pil italiano hanno mostrato segni di rallentamento, mentre l’Eurozona nel suo complesso ha registrato una lieve flessione della fiducia degli investitori.

Parallelamente, le autorità tedesche hanno indicato una possibile revisione delle previsioni di crescita, rafforzando la percezione di stabilità del Bund. Questo contesto ha favorito un rialzo dei rendimenti tedeschi, incrementando il differenziale rispetto al debito italiano.

Rendimento del decennale italiano e confronto con l’OAT francese

Il rendimento del Btp decennale è quasi immutato, aggirandosi attorno al 4,58%. La stabilità di questo valore è dovuta principalmente all’alta liquidità del mercato italiano e alla presenza di numerosi investitori istituzionali che mantengono posizioni di lungo periodo. Nonostante lo spread in crescita, il prezzo del Btp sembra trovare un equilibrio grazie a queste dinamiche di domanda e offerta.

L’OAT francese sopra il 5 per cento

Nel contempo, l’ OAT francese continua a offrire un rendimento superiore al 5 per cento. Questo livello più elevato riflette le più forti pressioni inflazionistiche in Francia e le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della banca centrale Europea. La differenza di rendimento tra l’OAT e il Btp diventa così un ulteriore elemento di pressione sullo spread, poiché gli investitori confrontano direttamente le opportunità di rendimento tra i due paesi.

Il mercato sta assistendo a un incremento del spread Btp-Bund che supera i 126 punti base, accompagnato da un rendimento stabile del Btp al 4,58% e da un OAT francese che resta sopra il 5%. La situazione suggerisce una crescente cautiousness da parte degli investitori, che richiedono premi di rischio più alti per il debito italiano in un contesto di incertezza macroeconomica.