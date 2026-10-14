Borsa di Tokyo e Borsa di Milano aprono con modesti guadagni, ma restano in attesa dei dati sull’inflazione americana e delle trimestrali.

Il mercato giapponese ha avviato la seduta odierna con un leggero slancio al rialzo, segnando un incremento dello 0,28% del Nikkei che si è posizionato a 67.964,66 punti. Parallelamente, lo yen ha rafforzato la sua quotazione sul dollaro attestandosi a 158,30 e si è mantenuto stabile rispetto all’euro a 177,30. Questo movimento moderato segue la correzione di ieri, lasciando gli operatori cauti in attesa dei prossimi segnali macroeconomici.

Prospettive europee: futures in lieve rialzo e incertezza sui dati USA

In Europa, i contratti future sull’Euro Stoxx 50 hanno registrato un guadagno dello 0,45% mentre quelli su Francoforte e Parigi sono cresciuti dello 0,3%. Il future sul FTSE MIB rimane stabile, riflettendo la prudenza degli investitori milanesi, dove Mps sarà al centro dell’attenzione in vista del consiglio di amministrazione straordinario.

Il mercato europeo resta sospeso sull’inflazione statunitense di settembre, attesa per mercoledì, con una previsione di crescita dei prezzi al 3,6% leggermente superiore rispetto al 3,4% del mese precedente.

Impatto dei prezzi energetici e tensioni geopolitiche

Nel frattempo, il prezzo del petrolio mostra segni di volatilità. Il Brent è sceso a 104 dollari al barile (-0,6%), mentre il WTI si attesta su 90 dollari (-1,2%).

Gli operatori monitorano la stabilità dei flussi dal Medio Oriente nonostante l’attacco all’aeroporto di Riad e le recenti dichiarazioni di Trump riguardo le importazioni di diesel russo. Al contempo, le voci su una possibile tregua energetica tra Russia e Ucraina non hanno ancora prodotto conferme concrete.

Focus sui titoli chiave e sulle valute

L’euro continua a mostrare debolezza, quotandosi intorno a 1,12 dollari e poco sopra 177 yen. Il cross dollaro/yen resta stabile nella zona di 158. L’oro ha subito una lieve flessione, chiudendo a 4.183 dollari l’oncia, mentre il Bitcoin registra un moderato rialzo, attestandosi a 83.678 dollari. Tra le azioni, l’attenzione di Milano è rivolta a Mps in attesa delle decisioni post-rilancio dell’OPAS da parte di Intesa Sanpaolo e al colosso tecnologico ASML Holding che aprirà la stagione delle trimestrali.

Prospettive future

Con l’avvicinarsi della stagione delle trimestrali, le grandi banche americane apriranno le prime dichiarazioni, seguite da ASML e altri titoli tecnologici europei. La combinazione di dati inflazionistici, volatilità energetica e dinamiche valutarie renderà le prossime giornate di negoziazione particolarmente delicate, con gli investitori pronti a reagire a qualsiasi variazione dei segnali macroeconomici.