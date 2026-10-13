In serata, la capitale ucraina è stata nuovamente bersaglio di un raid aereo proveniente dalla Russia. Le forze russe hanno lanciato una serie di missili che hanno colpito un grattacapo di nove piani nel centro di Kiev e, soprattutto, la centrale termoelettrica n.4 uno degli impianti più strategici per l’approvvigionamento energetico della città.

Dettagli dell’attacco alla centrale e all’edificio

Le esplosioni si sono verificate poco prima di mezzanotte, provocando ingenti danni strutturali sia al complesso residenziale sia alla centrale energetica. La centralina, responsabile di una quota consistente della produzione di energia termica di Kiev, ha subito un grave deterioramento dei suo impianti di generazione, lasciando migliaia di cittadini senza riscaldamento in pieno inverno.

I missili sono stati intercettati solo quando si sono avvicinati alla zona urbana, lasciando poco tempo per le misure di difesa civile.

Conseguenze immediate per la popolazione

Le autorità locali hanno attivato i piani di emergenza, evacuando le parti più colpite dell’edificio e mobilizzando i vigili del fuoco per contenere gli incendi nella centrale.

I residenti hanno dovuto affrontare blackout e interruzioni di acqua calda, mentre i servizi sanitari hanno risposto a un aumento dei casi di ipotermia. La sicurezza energetica di Kiev è ora gravemente compromessa, rendendo critico il ripristino delle forniture entro i prossimi giorni.

Zelensky denuncia la mancanza di avvertimenti dagli alleati

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato l’incidente sui social, sottolineando che per la seconda volta consecutiva i partner occidentali non hanno fornito alcun preavviso. “I missili sono stati individuati solo quando stavano per entrare nella città”, ha scritto, accusando la mancanza di un sistema di allarme efficace. Questa affermazione mette in luce una crescente frustrazione di Kyiv nei confronti della capacità dei suoi alleati di condividere intel su operazioni russe in tempo reale.

Allarme NATO: la Polonia chiede una risposta a un possibile attacco ibrido

Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha avvertito la NATO di prepararsi a un’eventuale escalation in forma di attacco ibrido. Secondo le dichiarazioni, la probabilità di vittime civili aumenta con l’intensificarsi delle operazioni di destabilizzazione russe. L’alleanza dovrà decidere se considerare questi attacchi come trasfrontalieri o se intervenire con misure più incisive, specialmente se la violenza colpirà direttamente la popolazione.

Nuove tensioni nel Mar Nero

Parallelamente, la situazione si è aggravata nel Mar Nero, dove due imbarcazioni sono state colpite da droni russi al largo delle coste bulgare. Una nave maltese di proprietà ucraina ha subito tre attacchi d’aria, mentre un’altra imbarcazione è stata affondata, con un membro dell’equipaggio salvato. Il primo ministro bulgaro, Rumen Radev, ha chiesto la convocazione dell’ambasciatrice russa e ha informato la NATO, definendo tali azioni “inaccettabili”. La Commissione europea ha ribadito la condanna degli attacchi e l’impegno a sostenere la Bulgaria.

Altri segnali di tensione: l’allarme all’aeroporto di Norimberga

In Germania, l’aeroporto di Norimberga ha dovuto sospendere temporaneamente le operazioni a causa di un presunto emergenza aerea legata a un volo proveniente da Corfù. Un Eurofighter ha scortato l’aereo per verificare un potenziale sequestro, ma l’intervento si è rivelato infondato: l’aeromobile è atterrato regolarmente. L’incidente, seppur non collegato direttamente al conflitto ucraino, evidenzia un clima di allerta elevata in tutta Europa, in parte alimentato dalle recenti ostilità.

Il complesso scenario, che combina attacchi diretti a infrastrutture vitali, tensioni marittime e allarmi aerei, mette in luce la necessità di una risposta coordinata da parte dei partner occidentali. La capacità di fornire avvisi tempestivi e di rafforzare le difese anti-missile sarà determinante per limitare le conseguenze di ulteriori aggressioni russe.