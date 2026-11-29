Al dramma della morte di Federica Torzullo si aggiungono le difficoltà burocratiche che la sua famiglia è costretta ad affrontare per tutelare il figlio di dieci anni. La sorella Stefania denuncia i ritardi nell’erogazione dell’assegno unico, i problemi legati al mutuo e la mancanza di supporto psicologico, chiedendo aiuti concreti per gli orfani di femminicidio.

Femminicidio Torzullo, l’assegno per il figlio spetta al padre: la controversa decisione

Al dolore per la perdita di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio con 23 coltellate dal marito reo confesso Claudio Carlomagno, si aggiungono le difficoltà burocratiche che i familiari devono affrontare per occuparsi del figlio di dieci anni. A raccontare la situazione è Stefania Torzullo, sorella della vittima, che in un’intervista a Il Messaggero ha denunciato gli ostacoli legati all’erogazione dell’assegno unico.

I primi due pagamenti, infatti, sarebbero stati accreditati sul conto corrente di Carlomagno, attualmente detenuto e con il conto sequestrato. Le somme sono quindi state restituite, ritardando ulteriormente l’erogazione del contributo. «Sono soldi che servono al bambino», ha sottolineato Stefania.

A complicare la situazione è anche il sequestro dell’abitazione in cui il bambino viveva con i genitori.

Da gennaio non ha più potuto recuperare i propri effetti personali. A pesare è anche il mutuo della casa, che il padre di Federica starebbe pagando da quasi un anno. La banca avrebbe spiegato che per modificare la situazione servono le firme del delegato e del delegante: una persona è morta, mentre l’altra si trova in carcere. «Non chiedo favoritismi, ma che la burocrazia in determinate situazioni venga snellita», ha dichiarato Stefania, chiedendo maggiore assistenza.

La richiesta di adozione del nipote e la denuncia sulla mancanza di supporto psicologico

Stefania ha intenzione di presentare domanda di adozione del nipote al termine del processo a carico di Claudio Carlomagno, ma teme che anche questa procedura possa trasformarsi in un lungo percorso burocratico. «Mio nipote è un orfano di femminicidio, se faccio richiesta di adozione, il giorno dopo dovrebbero concedermela. Perché deve essere una lotta? Noi abbiamo già sofferto abbastanza», ha dichiarato.

La sorella di Federica ha denunciato anche la mancanza di supporto psicologico per i familiari della vittima. Ha raccontato di aver dovuto spiegare personalmente al nipote che la madre era stata uccisa dal padre, senza l’assistenza di professionisti. Stefania ha inoltre evidenziato il diverso trattamento riservato a Carlomagno, che in carcere avrebbe avuto a disposizione diversi psicologi quando gli è stata comunicata la morte dei genitori, suicidatisi. «Chi tuteliamo? Perché alla fine le vittime siamo noi», ha concluso, chiedendo una rete di sostegno più efficace per gli orfani di femminicidio.