La morte di Ionela Miruna Garneata, la 23enne uccisa a Ponte Buggianese, nel Pistoiese, ha lasciato una famiglia distrutta e tanti interrogativi sulle ultime ore prima del femminicidio. A raccontare il dolore e a ripercorrere quei momenti è la madre, Vasilica Olteanu, che non riesce a darsi pace per la perdita della figlia.

Femminicidio Pistoia, il dolore della madre di Miruna: “Non me la doveva portare via”

«Non me la doveva portare via. Se aveva dei problemi doveva chiamarmi, doveva rimandarmela a casa». È il grido di dolore di Vasilica Olteanu, 45 anni, madre di Ionela Miruna Garneata, la ragazza di 23 anni uccisa giovedì scorso a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, dal compagno Andrea Nardini, 25 anni, che dopo averla aggredita mortalmente si è tolto la vita.

In un’intervista a Il Tirreno, la donna ha ripercorso gli ultimi giorni della figlia, cercando di comprendere una tragedia che ha sconvolto la famiglia. «Non riesco a capire perché l’abbia uccisa», confessa.

La giovane, chiamata affettuosamente Miru, aveva lasciato la casa dei genitori quando era minorenne, durante il periodo della pandemia, per andare a convivere con Andrea.

Aveva però sempre mantenuto un legame con la famiglia e portava con sé le chiavi dell’abitazione, sapendo di poter tornare in qualsiasi momento. «Qui ci sono ancora la sua camera e il suo letto sempre pronto», racconta la madre. Tra gli ultimi ricordi c’è la cena trascorsa insieme il sabato precedente all’omicidio. In quell’occasione Miruna era apparsa serena e aveva parlato con entusiasmo del nuovo lavoro in un’azienda di trasporti.

La famiglia non sospettava che potessero esserci problemi nella relazione: secondo quanto riferito da Vasilica, Andrea non aveva mai manifestato comportamenti violenti e la figlia le aveva sempre raccontato che tra loro andava tutto bene. I due stavano persino pensando di acquistare una casa insieme.

La lite per il nuovo lavoro e la drammatica scoperta: le ultime ore di Miruna

Solo dopo l’omicidio, attraverso alcuni amici comuni, la madre avrebbe saputo di una discussione avvenuta tra i due la sera precedente. All’origine ci sarebbero stati motivi di gelosia, legati al nuovo impiego di Miruna e alle amicizie nate sul posto di lavoro. «Se avessi saputo cosa sarebbe potuto accadere sarei andata a prenderla», afferma Vasilica. La mattina della tragedia la ragazza indossava già la divisa ed era pronta per raggiungere l’azienda, dove avrebbe dovuto arrivare alle 7.45. Alle 9.10 il responsabile ha telefonato alla famiglia per segnalare che non si era presentata, un fatto insolito per una dipendente puntuale. Dopo aver tentato inutilmente di contattarla, i genitori si sono diretti verso la villetta in cui viveva con Andrea. Qui hanno trovato le forze dell’ordine e l’area transennata. «C’era una confusione inimmaginabile, polizia e tanta gente. Non potevo lontanamente immaginare una cosa simile», afferma la mamma.

Il pensiero degli ultimi istanti di Miruna continua a tormentarla: «Povera la mia creatura. Non posso immaginare quanto possa aver sofferto». La famiglia ha deciso di non riportare la ragazza in Romania, dove la famiglia ha le proprie origini, preferendo seppellirla vicino a sé. «Non posso restare senza di lei. Devo averla vicina, in un posto dove posso andare a salutarla ogni volta che voglio. Adesso è tutto finito. È finita anche la mia vita».