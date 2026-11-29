(Adnkronos) - Il cadavere della donna, trovato ieri in un'area rurale in via Tiberina, è stato portato al policlinico Gemelli, dove nei prossimi giorni sarà effettuato l'esame autoptico. Giovanissima, tra i 20 e i 30 anni, la vittima, di colore, non è stata ancora identificata. Il cadavere era...

(Adnkronos) – Il cadavere della donna, trovato ieri in un’area rurale in via Tiberina, è stato portato al policlinico Gemelli, dove nei prossimi giorni sarà effettuato l’esame autoptico. Giovanissima, tra i 20 e i 30 anni, la vittima, di colore, non è stata ancora identificata.

Il cadavere era stato trovato senza vestiti e presenterebbe segni che potrebbero essere compatibili con una morte di natura traumatica.

Sul posto dopo la chiamata di un passante che ha scoperto il corpo su una strada sterrata si sono messi al lavoro i carabinieri della sezione operativa della compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi tecnico-scientifici.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)