(Adnkronos) - "A leggere tra le righe e nei dintorni delle cronache di questi giorni, così drammaticamente segnati dal suicidio di Gianni De Gennaro, si intravede come nel frattempo, tra mille e mille altri risvolti, sia cambiato anche il nostro senso comune intorno alle forze dell’ordine. Se la...

(Adnkronos) – “A leggere tra le righe e nei dintorni delle cronache di questi giorni, così drammaticamente segnati dal suicidio di Gianni De Gennaro, si intravede come nel frattempo, tra mille e mille altri risvolti, sia cambiato anche il nostro senso comune intorno alle forze dell’ordine. Se la nostra generazione -quella dei nati all’indomani della guerra o poco oltre e cresciuta nei dintorni del 68- si divideva sull’argomento, scissa tra chi nella polizia vedeva la difesa dello Stato (e della propria parte) e chi ne denunciava la troppa vicinanza al potere altrui, le generazioni più recenti sembrano aver archiviato quella visione delle cose.

Il giudizio sulla polizia dei giorni nostri non oppone più al modo di prima i custodi di un ordine fin troppo rigoroso e i fautori delle rivolte di piazza. Come se quell’antico conflitto, che si trascinava fin dai tempi della Celere di Mario Scelba, avesse finalmente lasciato posto a giudizi più meditati, meno ideologici, finalmente più centrati sul merito delle scelte e dei comportamenti.

In questo quadro che un ex capo della polizia diventi manager, sia chiamato a gestire aziende pubbliche, acquisisca tutto un altro profilo da quello dei suoi predecessori, tutto questo si può leggere alla luce di una profonda trasformazione delle nostre forze dell’ordine.

Un dettaglio, se si vuole. Ma un dettaglio significativo di molte altre cose.

Certo, il tema dell’ordine pubblico divide sempre almeno un po’, come è naturale che sia. Ma intorno a quel tema il pregiudizio sembra ora farsi meno ingombrante di una volta. Merito, va detto, di una generazione di dirigenti e funzionari che hanno impresso alla loro attività un carattere più asettico, quasi scientifico, meno segnato da quella barricata che all’indomani del 68 sembrava opporre fin troppo drasticamente due idee antitetiche di come custodire il nostro ordine pubblico.

E’ piuttosto ovvio che la piazza scaldi sempre gli animi.

Ancora oggi. Ma non vi è chi non veda come le forze dell’ordine dedichino alle proteste di piazza un’attenzione più cauta di quanto non avveniva qualche tempo addietro. Come a dire che un ragionevole grado di ordine e di pace sociale ha bisogno di una polizia capace di dosare la propria forza e di non farsi trascinare sulle barricate altrui. Regola non sempre rispettata, si può osservare. E tuttavia tenuta più da conto di quanto non accadesse un po’ tempo fa.

Si dirà che non sono sempre rose e fiori. E infatti resta, e brucia, il ricordo dei feroci scontri di Genova, più di venti anni fa. E ancora oggi si riaffaccia la consueta tentazione dei governi più recenti, spaventati dalle piazze e indotti a pensare che le risposte d’ordine siano più efficaci se vengono impartite con una eccessiva perentorietà. Dinamiche che attraversano quasi tutte le contrade europee e che abbiamo visto all’opera di recente anche dalle nostre parti. E tuttavia è come se a questo punto si fosse fissata nella sensibilità dell’opinione pubblica la consapevolezza che l’ordine non nasce dalla forza. Semmai dalla strategia e dall’accortezza.

Credo che le generazioni più recenti che si sono trovate alla testa delle forze dell’ordine abbiano saputo coltivare questa idea più moderna e rispettosa delle dinamiche di piazza. Commettendo i loro errori, a volte. Ma tenendo ferma la bussola orientata verso quella sorta di fair play che dovrebbe unire -per quanto possibile- i garanti dell’ordine e i portabandiera della protesta. Vincolati gli uni e gli altri a un codice di maggiore rispetto delle proprie opposte ragioni.

Ne avevamo viste tante, nella lunga storia repubblicana. Manifestazioni e cortei nei quali si contavano morti e feriti, e non solo da una parte. Un presidente americano che non poteva attraversare Roma nel pieno delle proteste delle piazze di opposizione. Un deputato democristiano che proponeva il disarmo della polizia. E tutto questo sullo sfondo di quelle violenze assai più inquietanti -le bombe, gli attentati, gli omicidi, le stragi- che sono arrivate fin quasi a ridosso della nostra così diversa attualità.

Mano a mano che questi ricordi e queste ombre si allontanano da noi dovremmo riconoscere che, pur in mezzo a tanti conflitti fin troppo esacerbati, qualche progresso ci è capitato di farlo. E che forse la generazione dei De Gennaro e di tanti altri bravi dirigenti di polizia ci hanno aiutato a voltare pagina. Cosa che non era così facile, né forse così scontata”. (di Marco Follini)

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