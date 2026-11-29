Morto Mike Love, voce e cofondatore dei Beach Boys: aveva 85 anni

Morto Mike Love, voce e cofondatore dei Beach Boys: aveva 85 anni

(Adnkronos) - Addio al cofondatore dei Beach Boys. Il cantante statunitense Mike Love è morto sabato 28 novembre all'età di 85 anni a Malibù, in California, circondato dai familiari. Nato a Los Angeles il 15 marzo 1941, Michael Edward Love era una delle voci più riconoscibili della band che, ne...

(Adnkronos) – Addio al cofondatore dei Beach Boys. Il cantante statunitense Mike Love è morto sabato 28 novembre all’età di 85 anni a Malibù, in California, circondato dai familiari. Nato a Los Angeles il 15 marzo 1941, Michael Edward Love era una delle voci più riconoscibili della band che, negli anni Sessanta, contribuì a definire il suono e l’immaginario della California, tra surf, automobili, spiagge e cultura giovanile.

“Mike è stato un’icona culturale americana: sarà ricordato per il suo talento unico e per aver ispirato generazioni di musicisti”, ha dichiarato la portavoce della famiglia, Katie Altman, in un comunicato. “Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan”.

Love partecipò alla nascita dei Beach Boys insieme ai tre fratelli e ad Al Jardine, amico di Brian.

Il gruppo prese forma nel 1961 durante le riunioni familiari nella casa dei Wilson a Hawthorne, dove le armonie vocali di Brian cominciarono a delineare quello che sarebbe diventato il marchio musicale della band. Love si impose rapidamente come cantante solista accanto al cugino, con la sua voce baritonale a fare da contrappunto al falsetto di Brian.

Fu soprattutto l’interprete dei brani più ritmati e immediati del repertorio, da “Surfin’ U.S.A.” a “Surfin’ Safari”, da “Little Deuce Coupe” a “I Get Around”, fino a “Fun, Fun, Fun” e “California Girls”. Ma il suo contributo non si limitò alla voce: fu uno dei principali autori dei testi, spesso dedicati al surf, alle automobili e alle ragazze, temi che contribuirono a costruire l’identità dei Beach Boys e a raccontare una precisa stagione della cultura popolare americana.

Accanto alle canzoni più spensierate, Love partecipò anche alla scrittura di brani di maggiore intensità emotiva, come “The Warmth of the Sun”, composta da lui e Brian Wilson il giorno dell’assassinio del presidente John F. Kennedy, il 22 novembre 1963. Tra le sue collaborazioni figura anche “Here Today”, contenuta nell’album “Pet Sounds”, uno dei lavori più importanti della storia della musica pop.

Il rapporto con Brian Wilson, tuttavia, fu spesso conflittuale. Love guardava con maggiore attenzione alla dimensione commerciale del gruppo e manifestò riserve sulla svolta artistica intrapresa con “Pet Sounds” e sul progetto “SMiLE”, l’ambizioso album che avrebbe dovuto uscire nel 1967 e che non venne completato. In particolare contestava i testi più sperimentali e astratti scritti da Van Dyke Parks. Le divergenze artistiche si accompagnarono a tensioni personali e a successive controversie sui crediti autoriali.

Nel dicembre 1967 Love si avvicinò alla meditazione trascendentale, diventando uno dei primi musicisti pop a interessarsi alla pratica diffusa dal guru indiano Maharishi Mahesh Yogi. Nel 1968 raggiunse il suo ashram a Rishikesh, in India, insieme ai Beatles, Donovan e Mia Farrow. L’esperienza influenzò anche la produzione dei Beach Boys, in particolare l’album “Friends”, che contiene brani come “Anna Lee, the Healer” e “Transcendental Meditation”.

Negli anni Settanta e Ottanta, mentre Brian Wilson attraversava un periodo difficile e si allontanava progressivamente dalle esibizioni dal vivo, Love contribuì a mantenere attiva la band in tournée, affiancato da Carl Wilson, che ne curava la direzione musicale. Nel 1988 arrivò un nuovo grande successo con “Kokomo”, scritto da Love insieme a John Phillips, Scott McKenzie e Terry Melcher e inserito nella colonna sonora del film “Cocktail”, con Tom Cruise. Il brano raggiunse il primo posto della classifica americana, diventando l’unica numero uno dei Beach Boys senza il coinvolgimento di Brian Wilson. Ottenne inoltre una candidatura ai Grammy e ai Golden Globe. Lo stesso anno la band entrò nella Rock & Roll Hall of Fame. Una consacrazione accompagnata da un discorso di Love destinato a suscitare polemiche per i toni provocatori e gli attacchi rivolti ad altri protagonisti della musica, tra cui Paul McCartney e Mick Jagger.

La carriera di Love fu segnata anche da iniziative soliste e progetti paralleli. Negli anni Settanta guidò i Celebration, con cui incise “Almost Summer”, brano scritto insieme a Brian Wilson e Al Jardine e arrivato nella Top 30 americana. Nel 1981 pubblicò il primo album solista, “Looking Back With Love”, seguito negli anni successivi da altri lavori, tra cui “Unleash the Love” (2017), “12 Sides of Summer” (2019) e “Mike Love Not War” (2023).

Nel 1992 citò in giudizio Brian Wilson per diffamazione in relazione ad alcune affermazioni contenute nell’autobiografia del cugino, “Wouldn’t It Be Nice: My Own Story”. La controversia si concluse con un accordo extragiudiziale con l’editore HarperCollins, che riconobbe a Love un risarcimento di 1,5 milioni di dollari. Seguirono altre azioni legali per ottenere il riconoscimento del proprio contributo alla composizione di numerosi brani del gruppo.

Dopo la morte di Carl Wilson, nel 1998, Love continuò a esibirsi con una formazione dei Beach Boys insieme a Bruce Johnston. In seguito ottenne il diritto esclusivo di utilizzare il nome della band per le tournée, dopo una controversia giudiziaria con Brother Records. Nel 2011 fu annunciata una reunion con Brian Wilson, Al Jardine, Bruce Johnston e David Marks, accompagnata dalla pubblicazione dell’album “That’s Why God Made the Radio” e da un tour per celebrare i 50 anni del gruppo. La collaborazione si concluse al termine della tournée e Love proseguì l’attività concertistica con la propria formazione. Nel 2021 i Beach Boys cedettero una quota di controllo dei diritti sulla proprietà intellettuale del gruppo a Iconic Artists Group, la società del manager musicale Irving Azoff. Nel 2016 Love aveva pubblicato l’autobiografia “Good Vibrations: My Life as a Beach Boy”. Nel 2025 era stato accolto nella Songwriters Hall of Fame, pochi giorni dopo la morte di Brian Wilson. In quell’occasione aveva ricordato il cugino come «il mio primo cugino di sangue, ma fratello nella musica», sottolineando il ruolo della loro collaborazione nella storia della musica pop. Love lascia la moglie Jacqueline Piesen, sposata nel 1994, e gli otto figli Christian, Hayleigh, Brian, Shawn Marie, Summer, Teresa, Melinda e Ambha. Era inoltre fratello dell’ex cestista Nba Stan Love e zio del campione Nba Kevin Love.

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