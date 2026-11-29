Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha affrontato il tema della legge elettorale con un intervento pubblico alla Fondazione Versiliana, a Marina di Pietrasanta, nel corso dell’incontro «Un caffè in limonaia». Il riferimento è alla possibile pronuncia della Corte costituzionale sull’obbligo di indicare il candidato premier.

Il ragionamento di La Russa sulla Consulta

Secondo La Russa, se la Corte intervenisse per stabilire che l’indicazione del premier non si può fare, sarebbe un “indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione”. Il presidente del Senato considera la norma “sacrosanta”, perché non toglie prerogative al Capo dello Stato e obbliga i partiti a indicare, durante le consultazioni, il nome che avevano promesso di sostenere.

La Russa collega la questione alla situazione dei due schieramenti. Il centrodestra, a suo dire, ha un leader riconosciuto in Giorgia Meloni, mentre a sinistra “non sanno chi mettere”. Sul giudizio della Corte, il presidente del Senato ha previsto che un “ritocchino lo farà”, ma ha aggiunto di essere certo che l’impianto della legge non verrà toccato.

«Per me questa legge elettorale andrebbe approvata così com’è», ha detto.

Le reazioni dell’opposizione

Il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, ha parlato di “gravità istituzionale inaudita”. Secondo Boccia, il presidente del Senato delegittima in anticipo una possibile pronuncia della Consulta, attribuendole finalità di parte politica. Il capogruppo dem ha chiesto a La Russa di difendere l’autonomia della Corte, invece di metterla in discussione in base alla convenienza elettorale della maggioranza.

Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha definito le parole del presidente del Senato “Indegno”, e ha chiesto che La Russa lasci l’incarico: «Prima La Russa andrà a casa, prima verrà restituita dignità alla carica che ricopre». Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha parlato di un’intimidazione alla Corte costituzionale, sostenendo che la dichiarazione avverte i giudici prima ancora della decisione.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha intimato alla maggioranza di smettere con gli attacchi alla magistratura, durante un’assemblea degli amministratori dem a Verona. Anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha giudicato “inaccettabile” la dichiarazione, che a suo dire suona intimidatoria verso i giudici. L’Anpi, con il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, ha denunciato un attacco calcolato all’autonomia della Corte.

La posizione della maggioranza

Il deputato di FdI e Segretario di Presidenza della Camera Riccardo Zucconi ha difeso il presidente del Senato, sostenendo che La Russa si è limitato a constatare un dato politico evidente. Zucconi ha definito fake news la lettura secondo cui la dichiarazione sarebbe un attacco alla Consulta. Fonti vicine a La Russa hanno dichiarato di condividere pienamente la ricostruzione del deputato.

Il presidente emerito della Corte Gaetano Silvestri ha definito la legge opportunistica, perché favorisce una parte, e ha giudicato il premio di maggioranza “del tutto sproporzionato”. Quanto alla previsione di La Russa sulla tenuta dell’impianto, Silvestri ha risposto: “Evidentemente lui ha informazioni che io non ho”. Secondo il presidente emerito, una sentenza potrebbe arrivare entro i primi mesi del 2027.

Lo scontro mette la Corte costituzionale al centro del dibattito sulla legge elettorale. La maggioranza e le opposizioni, in attesa della pronuncia, si contendono l’interpretazione di cosa significherebbe per il voto una decisione contraria all’obbligo di indicare il premier.