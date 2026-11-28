Al congresso dell’Associazione nazionale magistrati, in corso a Napoli, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato dei rapporti tra governo e toghe. Il ministro ha detto che il conflitto legato al referendum costituzionale è ormai alle spalle e che le due parti devono lavorare insieme.

Nordio: il referendum è un capitolo chiuso

Nordio ha detto: «I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti». Il ministro ha aggiunto di aver applaudito il giorno precedente il discorso del presidente dell’Anm Tango: «Ho applaudito ieri al discorso del presidente dell’Anm Tango, non sempre ma qualche volta».

Secondo Nordio, il tempo ha superato il contrasto sul referendum. Ha affermato che «L’inverno del dissidio si sta ricomponendo» e che ora occorre riflettere su ciò che governo e magistratura possono fare insieme.

Tango: la magistratura applica la legge

Nella relazione di apertura del 37esimo congresso, al Teatro San Carlo, Giuseppe Tango ha affermato: «La magistratura applica la legge, sempre e comunque».

Ha precisato che le leggi vengono applicate nel rispetto della Costituzione e del diritto sovranazionale, e che l’Anm non si considera antagonista di nessun governo.

Tango ha aggiunto che chi ha il potere legislativo può modificare le norme assumendosi la responsabilità politica della scelta. Anche quando, sul piano tecnico, un provvedimento non appare adeguato alle esigenze che lo hanno ispirato, i magistrati lo applicano.

L’arrivo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al San Carlo è stato accolto da un lungo applauso dalla platea fino ai loggioni. Tango ha rivolto al Presidente parole di gratitudine per l’attenzione dedicata ai temi della giustizia. Nordio, interpellato a margine dell’apertura, ha risposto a un giornalista: «Sono completamente d’accordo che dobbiamo trovare un’atmosfera collaborativa».

Gratteri: l’assenza di Meloni e i soldi per la magistratura

A margine del congresso, il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri ha commentato la decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non partecipare all’evento. «Al suo posto sarei venuto qui», ha detto.

Gratteri ha contestato la motivazione ufficiale, cioè la mancanza di fondi. Ha ricordato che ad aprile 2026 lo stipendio dei funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato di 540 euro su base contrattuale, con gli arretrati pagati in un’unica soluzione, mentre l’aumento dei magistrati è automatico per legge.

Il procuratore ha detto di guadagnare 8.500 euro al mese e di essere a fine carriera. Ha proposto di ridurre il proprio stipendio di 1000 euro, e di fare lo stesso con i dirigenti pubblici che superano gli 8.500 euro mensili e con i parlamentari, che con tutti i benefit arrivano a 15mila euro e lavorano in Parlamento circa due giorni e mezzo a settimana.