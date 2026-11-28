Le priorità strategiche dei Ceo per il 2027, tra trasformazione dei modelli organizzativi e nuove esigenze tecnologiche. Bianca Granetto di Gartner ha illustrato i risultati delle analisi sugli amministratori delegati e sugli executive, evidenziando le sfide per le imprese e la necessità di rinnov...

Le priorità strategiche dei Ceo per il 2027, tra trasformazione dei modelli organizzativi e nuove esigenze tecnologiche. Bianca Granetto di Gartner ha illustrato i risultati delle analisi sugli amministratori delegati e sugli executive, evidenziando le sfide per le imprese e la necessità di rinnovare sia i modelli operativi aziendali sia quelli dell’IT. Il suo intervento si è svolto nell’ambito della Convention CTO Italy di Brightstar, dedicata al cambiamento tecnologico e culturale e alle strategie per affrontare le trasformazioni in corso.

https://www.youtube.com/watch?v=-66R8dOc_Rk