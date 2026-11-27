Welfare, Pone (Inps): “Digitale avvicina servizi e informazioni a cittadini”

Welfare, Pone (Inps): “Digitale avvicina servizi e informazioni a cittadini”

“Le opportunità del digitale ci permettono nuove soluzioni di carattere organizzativo molto più diffuse, che consentono di avvicinare la fruizione dei servizi e delle informazioni ai cittadini, anche attraverso l’apporto e la collaborazione degli enti locali”. Lo ha detto Antonio Pone, Diret...