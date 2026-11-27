“Il Dipartimento della Funzione pubblica ha collaborato con il Gse per aumentare le competenze dei dipendenti pubblici nella grande sfida della transizione ecologica ed energetica”. Lo ha detto Paolo Vicchiarello, capo dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, durante la cerimonia del Premio Vivi 2026 – Territori vivibili per la transizione energetica, assegnato nell’ambito della 43ª Assemblea annuale Anci a Verona.
https://www.youtube.com/watch?v=DcOVG6S_vq8