La Polonia ha firmato con la società statunitense Palantir Technologies un contratto quinquennale da circa 300 milioni di dollari per estendere l’uso dell’intelligenza artificiale alle proprie forze armate. L’accordo è stato siglato venerdì 27 novembre 2026 a Varsavia dal Ministero della Difesa polacco.

Il software scelto è il Maven Smart System, già utilizzato dalla NATO e dall’Ucraina.

La decisione arriva mentre gli eserciti europei cercano di rafforzare le difese contro la Russia riducendo al tempo stesso la dipendenza dalla tecnologia americana.

Cosa farà il sistema Maven in Polonia

Il sistema usa l’AI per analizzare dati militari, dalla logistica all’individuazione di obiettivi sul campo di battaglia.

In Polonia viene chiamato Saturn e raccoglierà informazioni da droni, satelliti, radar e sistemi di ricognizione in un quadro operativo condiviso per i comandanti. Il software analizzerà le minacce e proporrà opzioni operative, ma le decisioni resteranno affidate a persone.

Il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz ha difeso la scelta davanti ai giornalisti, sostenendo che sarebbe stato « stupid and wrong » non usare il software.

Secondo il ministro, la tecnologia di Palantir ha contribuito a far resistere l’Ucraina per oltre quattro anni di combattimenti contro la Russia.

Il ministero sostiene che il sistema funzionerà all’interno dell’infrastruttura militare polacca, che dati e chiavi resteranno sotto controllo nazionale e che Palantir non avrà accesso remoto né ai dati. Si tratta di garanzie dichiarate dal ministero, non di una verifica tecnica indipendente.

Dubbi sulla dipendenza dagli Stati Uniti

Palantir ha celebrato l’accordo su X, definendo Maven « the vanguard of next-generation AI warfare » e dichiarando di essere orgogliosa di sostenere la Polonia nella difesa di un’Europa sovrana. L’azienda è stata criticata per il lavoro svolto con le autorità statunitensi dell’immigrazione e con l’esercito israeliano, e a Varsavia ha subito proteste nelle scorse settimane per timori legati alla sicurezza dei dati e all’indipendenza tecnologica.

Il difensore civico polacco, nell’ottobre 2026, aveva chiesto chiarimenti sulla collaborazione, richiamando i criteri di necessità e proporzionalità e la tutela della privacy.

Kosiniak-Kamysz ha precisato che avrebbe scelto un fornitore polacco se ne avesse offerto di capacità comparabili. Il ministero sta sviluppare due sistemi nazionali, AIRON e NEFRYT, che potrebbero in futuro sostituire gli strumenti di Palantir. Il ministro ha suggerito che Varsavia potrebbe avere un’alternativa entro la scadenza del contratto.

Gli altri Paesi europei

Anche Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia usano software di Palantir, non tutti però il sistema Maven. I Paesi Bassi hanno dichiarato a fine ottobre di voler disporre di un’alternativa europea entro il 2028, mentre a luglio Francia e Germania hanno concordato di esplorare lo sviluppo di un proprio software per la difesa.