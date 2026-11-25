Il partito Yashar, guidato dall’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, ha annunciato di aver concordato la firma di un patto di coalizione con Our Home, il partito di destra guidato da Avigdor Lieberman. Yashar ha comunicato l’intesa martedì, dopo un incontro tra Eisenkot e Lieberman, ed è la prima alleanza di questo tipo dalle elezioni di ottobre.

Un Parlamento senza maggioranza

Dopo il voto del 27 ottobre nessun partito ha ottenuto la maggioranza di 61 seggi. La Knesset si è insediata il 10 novembre senza un nuovo governo. Il risultato ha tolto a Benjamin Netanyahu la sua maggioranza, ma non ha indicato con chiarezza chi possa governare, e Netanyahu resta primo ministro ad interim.

Il presidente Isaac Herzog ha affidato a Eisenkot il compito di formare un governo. Eisenkot ha tempo fino al 6 dicembre, con un mandato di 28 giorni che può essere prolungato di 14 giorni. Se non ci riuscirà, toccherà a Netanyahu. Se nessuno riuscirà a formare un governo, il Paese tornerà al voto l’anno prossimo.

Yashar e Our Home: un accordo inatteso

Yashar ha conquistato 21 seggi, Our Home ne ha sette. L’intesa è stata una sorpresa, perché Lieberman si era opposto più volte sia a un governo sostenuto dai partiti arabi sia a un governo di unità con Netanyahu. Lieberman è stato ministro degli Esteri in un precedente governo Netanyahu, ma da tempo ne è un critico duro. Secondo quanto riferito, il suo obiettivo principale è far uscire Netanyahu dal potere.

Il Likud di Netanyahu, con l’alleanza con partiti di estrema destra e ultraortodossi, ha superato le attese ma ha perso la maggioranza: ora ha 53 dei 120 seggi della Knesset. Il partito di centro-destra di Eisenkot, insieme ai suoi alleati, ne ha 48. I partiti che rappresentano la minoranza araba hanno 19 seggi e sono allineati con Eisenkot nell’opposizione a Netanyahu.

Le trattative ancora aperte

Eisenkot discute anche con alcuni partner del «change bloc» e con il Likud di un possibile governo di unità. Il partito di sinistra dei Democratici, che ha otto seggi, ha annunciato di sospendere i colloqui con Eisenkot, citando i progressi del leader di Yashar con il Likud e lo stallo nei negoziati per formare un «change government». Yair Golan, leader dei Democratici, preferisce un governo senza Netanyahu ma con i partiti arabi.

Senza l’appoggio dei partiti arabi, i 48 seggi di Yashar e dei suoi alleati restano sotto la soglia di 61. La scadenza del 6 dicembre dirà se l’accordo con Our Home basterà a portare Eisenkot verso un governo.