Nvidia crolla, le Borse asiatiche seguono e la paura dei mercati torna ai livelli più alti dell'ultimo anno e mezzo

I titoli tecnologici trascinano al ribasso i mercati asiatici e americani all’inizio della settimana. La Borsa di Tokyo ha aperto con il segno meno, in scia alla correzione del comparto tecnologico a Wall Street e alle prese di profitto dopo il forte rialzo della vigilia. Il quadro è reso più incerto dalla possibilità di una nuova offensiva commerciale del presidente americano Donald Trump sul fronte dei semiconduttori.

Il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,36 per cento a quota 58.433,83, con una perdita di 210 punti. Una delle fonti, però, indica che la Borsa di Tokyo era chiusa per festività, quindi il dato di apertura non è confermato dall’altra fonte.

Wall Street, Nvidia e i timori sull’intelligenza artificiale

Il rimbalzo dei future statunitensi non è riuscito a riaccendere gli acquisti. Gli investitori restano frenati dai timori sul comparto dell’intelligenza artificiale, dalla prospettiva di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve e da una regolamentazione più rigida con un Congresso guidato dai Democratici.

Nella seduta di venerdì a New York, il titolo Nvidia è crollato del 14 per cento, contribuendo a riportare il Nasdaq in territorio negativo per l’anno.

L’indice ha perso quasi un quinto del suo valore da quando, il mese scorso, aveva toccato un massimo storico. I solidi conti di Nvidia e la maxi quotazione in borsa di Anthropic, creatrice di Claude, non hanno fermato le vendite.

Gli operatori sono stati colpiti anche dalla decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di chiudere una scappatoia che consentiva alle aziende cinesi di accedere da remoto ai potenti chip di intelligenza artificiale di Nvidia. L’indice VIX, considerato il termometro della paura dei mercati, è salito al livello più alto dall’aprile dello scorso anno, quando Trump ha annunciato le sue ampie misure tariffarie.

Asia: vendite estese e misure delle autorità

Le vendite si sono estese all’Asia. A Seul l’indice è sceso di oltre il 4 per cento, mentre i giganti dei chip SK hynix e Samsung hanno perso ciascuno il 4 per cento. Stephen Innes di SPI Asset Management ha dichiarato: «Questi non sono attori marginali nel boom dell’IA, ma due fra i suoi più importanti fornitori di semiconduttori».

Le perdite hanno spinto le autorità di alcuni Paesi a introdurre misure per limitare l’impatto negativo. A Taiwan diventa più difficile effettuare vendite allo scoperto, mentre la Cina facilita la possibilità di prendere in prestito denaro per acquistare titoli. La Corea del Sud valuta un fondo di stabilizzazione che non viene più utilizzato dalla crisi finanziaria globale.

A Taipei i listini oscillavano tra rialzi e ribassi, mentre Hong Kong, Shanghai, Sydney, Singapore, Wellington e Jakarta erano tutti in territorio decisamente negativo.

Yen, euro e i dati sull’inflazione Usa

Sul mercato valutario lo yen ha interrotto temporaneamente la fase di rafforzamento sul dollaro, trattando a 159,20. L’euro si scambiava a 174,50. Gli operatori attendevano i dati sull’inflazione e sui consumi Usa previsti per la giornata.

Fiona Cincotta di ha dichiarato: «le tensioni si stanno facendo sentire nel comparto dell’IA, in un contesto di maggiore scrutinio sulla spesa in capitale per l’IA, sull’entità degli investimenti, sui ritorni attesi da tali investimenti e sul momento in cui potrebbero materializzarsi».

I dati Usa sull’inflazione e sui consumi sono il prossimo passaggio da seguire per capire se la pressione su cambi e listini proseguirà.