Il panorama finanziario italiano ha subito una serie di scossoni nelle ultime settimane: Poste italiane ha annunciato risultati storici, Enel ha mostrato una crescita modulata da margini in calo, Intesa Sanpaolo ha apertamente contestato la nuova manovra fiscale, Volkswagen ha sospeso un ambizioso investimento e, a livello globale, il presidente di Nvidia ha rassegnato le dimissioni, facendo vacillare il titolo dell’azienda di chip.

Poste Italiane chiude i primi nove mesi con utili record e aumenta il dividendo

Nel periodo gennaio-settembre 2026, il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha registrato ricavi di 10,2 miliardi di euro, con un incremento del 5 % rispetto allo stesso arco temporale dell’anno precedente. L’EBIT adjusted è salito a 2,7 miliardi, +7 %, e l’utile netto adjusted ha raggiunto 1,8 miliardi (+4 %).

Il management ha confermato la guidance rivista al rialzo per l’intero 2026, sottolineando che i risultati rappresentano “i migliori di sempre”. Parallelamente, la direzione ha ribadito che la crescita del dividendo rimane un pilastro centrale della strategia, promettendo un aumento rispetto all’anno scorso.

Enel registra crescita di ricavi e utili ma i margini in Italia scendono

Enel ha chiuso il trimestre con un utile netto ordinario di 6,018 miliardi di euro (+6 %) e ricavi totali di 65,022 miliardi (+8,9 %). La spinta è stata trainata dalle attività in Spagna e nelle Americhe, dove la domanda di energia rinnovabile rimane robusta. Tuttavia, in Italia i margini sono diminuiti a causa di tariffe più contenute per la clientela residenziale a tariffa fissa. L’EBITDA ordinario ha raggiunto 17,94 miliardi (+4 %). L’azienda ha deliberato un acconto sul dividendo di 0,245 euro per azione (+7 % rispetto al 2025) e prevede un EPS di circa 0,74 euro, nella parte alta del range di guidance.

Intesa Sanpaolo e Carlo Messina denunciano la manovra fiscale

Durante l’udienza davanti alla Commissione d’inchiesta del Senato, il presidente di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha definito alcune misure della manovra governativa come “sudamericane” e ha avvertito che potrebbero finire davanti alla Corte Costituzionale per incostituzionalità. Messina ha sottolineato il rischio di una riclassificazione da parte della BCE di crediti erogati a tasso zero per dieci anni, una mossa che, a suo avviso, potrebbe destabilizzare il mercato del credito. Nonostante la critica, il dirigente ha dichiarato di non temere ulteriori pressioni da parte delle istituzioni.

Volkswagen sospende il progetto Gamechanger a Wolfsburg

Il gruppo guidato da Oliver Blume ha deciso di abbandonare nella forma originaria il programma Gamechanger, l’ambizioso progetto volto a trasformare lo stabilimento di Wolfsburg in uno dei più avanzati al mondo. La decisione arriva dopo la sospensione dei lavori preliminari per la futura Golf elettrica e mette in discussione parte degli accordi industriali siglati con i sindacati a fine 2024. Volkswagen ha comunicato di voler rinegoziare il piano con i rappresentanti dei lavoratori, cercando un equilibrio tra investimento tecnologico e sostenibilità finanziaria.

Jensen Huang lascia la guida di Nvidia, il titolo perde terreno

Il co-fondatore di Nvidia, Jensen Huang, ha rassegnato le dimissioni dopo 33 anni alla guida dell’azienda leader nei chip per l’intelligenza artificiale. L’incarico temporaneo è stato affidato alla direttrice finanziaria Colette Kress. All’apertura dei mercati statunitensi, il titolo ha subito un calo di circa 4,7 %, e nella sessione successiva è sceso ulteriormente del 5 %. Le dimissioni sono state anticipate da voci di una riunione urgente del consiglio di amministrazione a seguito della diffusione di notizie su presunte relazioni extraconiugali di Huang, una delle quali con una figura sospettata di spionaggio per Pechino.

I mercati hanno mostrato una certa resilienza: nonostante il turbolento contesto creato dalla notizia Nvidia, l’S&P 500 rimane a meno del 3 % dal suo picco storico, mentre gli indici europei hanno registrato performance contrastanti. Gli investitori sembrano ora concentrarsi su settori considerati più stabili, come l’energia tradizionale, e su aziende con utili record consolidati, come Poste e Enel.