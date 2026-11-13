Il 12 novembre 2026 la nazione è stata scossa da una serie di avvisi di tipo “allarme bomba” inviatI a circa seimila scuole. Le comunicazioni, ritenute praticamente infondate dalla premier, hanno scatenato evacuazioni e controlli su vasta scala, generando confusione e preoccupazione sia tra gli alunni sia tra i genitori.

In risposta al clima di incertezza, la presidente del Consiglio ha convocato, nello stesso pomeriggio, un tavolo di confronto a Palazzo Chigi con i principali leader dell’opposizione.

L’incontro, della durata di due ore, ha messo al centro la questione della cybersicurezza, con l’obiettivo di trovare un piano condiviso per proteggerci da future minacce digitali.

Incontro a Palazzo Chigi: due ore di confronto su cybersicurezza

Alla riunione hanno partecipato la premier Giorgia meloni, i ministri dell’Interno Piantedosi, della Difesa Crosetto, i vicepremier Tajani e Salvini, e i capigruppo dell’opposizione: il presidente del Consiglio uscente Conte, la segretaria del Partito Democratico Schlein e il rappresentante di Fratelli d’Italia Berrino.

Oltre a definire le linee generali, i partecipanti hanno valutato le criticità emerse durante gli avvisi, sottolineando l’urgenza di un coordinamento più efficace tra le agenzie preposte.

Richieste di centralizzazione e maggiori risorse

Le forze dell’opposizione hanno avanzato tre richieste fondamentali: la centralizzazione delle operazioni di cybersicurezza sotto un unico ente capace di dirigere le risposte, un incremento significativo del budget destinato alla difesa digitale e la definizione di procedure operative chiare per gestire emergenze simili.

Hanno inoltre sottolineato la necessità di una “delegazione non bianca”, ovvero una collaborazione efficace senza cedere ogni autonomia decisionale al governo.

Le dichiarazioni della premier sugli allarmi bomba

Durante il colloquio, la premier ha definito gli avvisi di detonazione come “ripetizioni infondate“, ribadendo la propria fiducia nel sistema di intelligence nazionale. Meloni ha richiesto unità tra le forze politiche, dichiarando che la risposta alle minacce deve avvenire con solidarietà e non con conflitti di parte.

Impatto dei messaggi su circa sei mila istituti scolastici

Le email anonime hanno colpito un numero elevato di istituti, determinando l’evacuazione di alunni, professori e personale amministrativo. Gli esperti hanno stimato che il caos generato ha influito negativamente sul regolare svolgimento delle lezioni, evidenziando la fragilità del sistema di comunicazione in caso di attacchi informatici. Il fenomeno ha accentuato la discussione sulla necessità di una struttura più centralizzata e meglio finanziata per prevenire future ricadute.

Concludendo l’incontro, le parti hanno concordato di approfondire le proposte entro le prossime settimane, indicando al governo il compito di formulare un pacchetto di misure concrete. La volontà dell’opposizione di collaborare, pur mantenendo condizioni chiare, segna un passo importante verso una politica di cybersicurezza più integrata e resiliente per l’intero Paese.