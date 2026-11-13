Ucraina-Russia, Ue (a piccoli passi) verso voce unica ai negoziati: leader divisi ma "sulla buona strada"

(Adnkronos) - Sotto la spinta degli Stati Uniti e della stessa Ucraina, l'Unione Europea si sta lentamente muovendo verso una decisione sull'ormai annosa questione di chi debba sedere ai tavoli dei negoziati per suo conto. Il tema ha tenuto banco a Dublino, dove si è riunito il nono summit della C...

(Adnkronos) – Sotto la spinta degli Stati Uniti e della stessa Ucraina, l’Unione Europea si sta lentamente muovendo verso una decisione sull’ormai annosa questione di chi debba sedere ai tavoli dei negoziati per suo conto. Il tema ha tenuto banco a Dublino, dove si è riunito il nono summit della Comunità Politica Europea, nel Convention Centre, un centro congressi sulle rive del Liffey, nella zona dei docks, e che oggi ospiterà anche il Consiglio Europeo informale a 27.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra gli inviati del presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, reduci da Mosca dopo i colloqui di Abu Dhabi, che hanno visto gli europei fuori dalla stanza dei negoziati.

L’Alta Rappresentante Kaja Kallas ha detto chiaramente che la questione è stata già affrontata nel giugno del 2024. In base ai trattati, ha ricordato, a rappresentare l’Ue nelle questioni di politica estera sono il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, e l’Alto Rappresentante, cioè lei stessa. Naturalmente, ha aggiunto, “i leader possono sempre decidere” per una soluzione diversa, ma sarebbe una discussione “difficile”.

L’alternativa, la più semplice, è quella di dare seguito alle decisioni già prese nel 2024, basate su ciò che dicono i trattati.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Dublino nel pomeriggio di ieri. E’ stata lei a porre formalmente la questione, chiedendo che venga affrontata nel Consiglio Europeo informale di oggi, richiesta accolta da Costa.

La premier ha detto di non avere “alcuna contrarietà” alla nomina di Costa, dato che l’incarico rientrerebbe “certamente” tra le sue prerogative. Naturalmente, ha aggiunto, si porrebbe poi il tema di come assicurare al tavolo rappresentanza anche ai Paesi europei che non sono parte dell’Ue, come la Norvegia e il Regno Unito, ma che hanno anch’essi interessi in gioco. “Se ne comincia a parlare domani: vediamo da qui a dicembre che cosa accadrà”, ha detto ieri, indicando una scadenza piuttosto ravvicinata.

Una decisione non è comunque attesa oggi, almeno per ora, ma la sensazione è che le cose si stiano finalmente lentamente mettendo in moto. Secondo il premier ceco Andrej Babis, il Consiglio Europeo informale sarà “sulla buona strada” per trovare una soluzione. A venire allo scoperto è stato il premier lussemburghese Luc Frieden, un cristiano-sociale (Ppe), appoggiando apertamente l’incarico al socialista Costa: “Sostengo la presenza del presidente Antonio Costa a questi colloqui”, ha detto.

Anche il collega estone Kristen Michal ha appoggiato la nomina di Costa e di Kallas, che è una sua connazionale. Il premier irlandese Michéal Martin ha indicato che non deve “necessariamente essere una sola persona” a rappresentare l’Unione, ma “serve una leadership chiara e coerente dell’Ue al tavolo”. Ha anche aggiunto che ci sono “alcuni ovvi candidati”, pur rifiutandosi di avventurarsi in “speculazioni”. Pure la rappresentante in esilio dell’opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, ha indicato che l’Unione potrebbe decidere per nominare un delegato non unico.

Non tutti sono d’accordo, però. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che “il formato” della rappresentanza europea al tavolo dipende dalle “decisioni” che verranno prese. Tradotto in parole semplici, siede al tavolo chi è disposto a dare contributi fattivi, come la Coalizione dei Volonterosi, che in teoria potrebbero anche inviare proprie truppe per garantire la pace. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto che l’E3 (Francia, Germania, Regno Unito), allargato a Italia e Polonia, è un “formato collaudato. Non vedo alcun problema nel fatto che resti così”.

La premier Meloni, per parte sua, malgrado l’Italia fosse ad Abu Dhabi ha detto che ciò non cambia nulla nella richiesta di discutere di una rappresentanza unica Ue al tavolo. Il premier polacco Donald Tusk ha osservato che “mi è assolutamente chiaro che solo le istituzioni Ue possono rappresentare l’Unione Europea nei negoziati”.

A spingere gli europei verso una decisione su questa materia, che divide tuttora profondamente i leader, sono anche gli ucraini, oltre agli americani. L’Amministrazione Trump sembra sul punto di perdere la pazienza con gli europei, che dopo quasi cinque anni di guerra ancora non hanno deciso chi dovrebbe sedere al tavolo dei negoziati: il genero del presidente, Kushner, ha detto che “se l’Europa potesse identificare una sola persona che parli a suo nome, sarebbe un successo più importante che costringere i russi ad includerli nei negoziati”. Mosca non vorrebbe gli europei al tavolo, avendo una chiara preferenza per un’intesa diretta con gli americani, cosa che confermerebbe lo status di grande potenza della Russia di Vladimir Putin.

La Russia considera gli europei come un fattore di disturbo, e l’assenza dell’Ue dal tavolo fa il loro gioco. Ad Abu Dhabi sono volati ben sette rappresentanti europei, tra delegati dei due presidenti Ue, consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, più la Nato. Sono rimasti tutti fuori dalla stanza, esclusi da negoziati su questioni che riguardano direttamente gli interessi strategici dell’Ue: sono stati consultati preventivamente da americani e ucraini, ma non hanno trattato.

Il premier albanese Edi Rama, che viene da un Paese che era nemico giurato dell’Unione Sovietica, essendosi alleato con la Cina maoista nel 1961 e avendo abbandonato il Patto di Varsavia nel 1968, ha detto la sua opinione. Secondo lui, è stato “un errore enorme” dare “in outsourcing” il lavoro “diplomatico” con la Russia, “senza tenere aperti canali di comunicazione” con il Cremlino. Che “piaccia o no”, ha constatato, la Russia “è lì e non andrà via”, quindi “mentre sosteniamo l’Ucraina fino in fondo, dobbiamo anche avere conversazioni” con Mosca. Tutto quello che sta accadendo in questi giorni, ha concluso, è la naturale “conseguenza” dell’errore fatto appaltando la diplomazia con la Russia ad una potenza terza.

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