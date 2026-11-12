Sciopero oggi 13 novembre, mezzi pubblici fermi a Milano e Venezia

(Adnkronos) - Sciopero del trasporto pubblico oggi venerdì 13 novembre 2026. A fermarsi è il gruppo Atm su Milano, Monza e Brianza e Atvo a Venezia. A rischio dunque i mezzi pubblici (tram, bus e metro) per l'intera giornata. A proclamare lo sciopero per Atm i sindacati AL Cobas e Confial Traspo...

(Adnkronos) – Sciopero del trasporto pubblico oggi venerdì 13 novembre 2026. A fermarsi è il gruppo Atm su Milano, Monza e Brianza e Atvo a Venezia. A rischio dunque i mezzi pubblici (tram, bus e metro) per l’intera giornata.

A proclamare lo sciopero per Atm i sindacati AL Cobas e Confial Trasporti. “Il servizio delle nostre linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”, si legge sul sito Atm.

La protesta è stata proclamata ‘contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM, riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie, pulizia dei mezzi, sicurezza dei lavoratori/aggressioni, fruizione ferie, conversione in full time dei part time, aumento salariale di € 150 netti, comportamenti lesivi nei confronti di fruitori permessi parentali, gestione di turni anziani/plurimansione, vestiario”, scrivono i sindacati.

Sul sito dell’Atvo (Azienda Trasporti Veneto Orientale) si legge che a Venezia il 13 novembre sciopera il personale per 24 ore (sempre con le fasce di garanzia usuali).

Lo sciopero è proclamato dai sindacati Sgb e Fast mobilità. “In base a quanto stabilito dalla Legge 146/90, saranno GARANTITE tutte le corse che iniziano il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Si precisa che non sarà garantita la regolarità del servizio e la salita dei passeggeri nelle fermate il cui l’orario di transito sia previsto al di fuori di tali fasce orarie di garanzia.

Lo sciopero potrebbe interessare anche il personale di biglietteria.

L’Atvo gestisce i collegamenti autobus tra Venezia, la terraferma (Mestre), gli aeroporti (Venezia Marco Polo e Treviso) e le principali località turistiche della costa e delle Dolomiti (come Jesolo, Caorle, Bibione, Cavallino-Treporti e Cortina).

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)