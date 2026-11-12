Il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, il Comune di Milano ospiterà la cerimonia degli Ambrogini d’oro 2026 al Teatro Dal Verme. L’evento, già da anni simbolo della massima riconoscenza cittadina, avrà un filo conduttore particolare: la tragedia di Crans-Montana avvenuta lo scorso capodanno, che ha profondamente segnato la vita di numerosi milanesi.

Criteri di selezione e numero di candidature

La Commissione per le Civiche benemerenze, guidata dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, si è riunita il giovedì 12 novembre per esaminare 307 domande. Tra queste, 136 riguardavano persone fisiche, 27 erano proposte “alla memoria” e 144 per soggetti collettivi. La riunione, iniziata alle ore 15, è durata oltre sei ore, durante le quali i consiglieri hanno discusso intensamente ogni candidatura per trovare un equilibrio tra meriti individuali e collettivi.

Le candidature più discusse

Tra le proposte più controverse si sono trovate quelle di Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd, e del Museo della Brigata ebraica di Milano, sostenute rispettivamente da Daniele Nahum di Azione e da Alessandro De Chirico di Forza Italia. Entrambe le candidature sono state eliminate subito, a causa delle forti polemiche legate alle recenti tensioni sulla guerra in Gaza e alle dimissioni del consiglieri del Pd.

Premi alla memoria della tragedia di Crans-Montana

La medaglia alla memoria è stata assegnata a chi ha perso la vita o ha subito danni diretti a causa dell’incendio del Constellation. Chiara Costanzo e Achille Barosi, due giovani milanesi tra le 15 vittime, ricevono onore per il loro ricordo. Anche l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo, e l’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile, morto in un inseguimento, sono stati inseriti nella lista. Enrico Rizzi, figura politica, e la giornalista Elena Pero sono stati riconosciuti per il loro impegno sociale.

La Grande medaglia d’oro è stata riservata alla Comunità delle famiglie, al CGU Niguarda, agli operatori sanitari e al personale scolastico che ha sostenuto i ragazzi feriti a Crans. Questo riconoscimento collettivo intende sottolineare l’importanza del lavoro di rete nella ricostruzione delle vite stravolte dalla tragedia.

Ambrogini d’oro: i protagonisti individuali e le associazioni premiate

Tra i destinatari dell’Ambrogino d’oro troviamo l’ex sindaco Gabriele Albertini, proposto da Forza Italia, e il cantautore Biagio Antonacci, proposto dal gruppo forzista. La stilista Donatella Versace riceve anch’essa la medaglia d’oro per il suo contributo al Made in Italy. Il medico Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, chirurgo plastico del Niguarda, è stato premiato per le cure salvavita ai ragazzi feriti a Crans.

Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento includono Cisl Milano Metropoli, il Comitato delle Pietre di Inciampo, Unicef Milano, il commissariato di Poliza Garibaldi Venezia e quello di Lorenteggio. Questi enti rappresentano una ampia gamma di settori, dal lavoro sindacale alla difesa dei diritti dei bambini, dimostrando la varietà di impegni civici che la città vuole celebrare.

Le esclusioni e le ragioni politiche

Le candidature di Emanuele Fiano e del Museo della Brigata ebraica sono state respinte dopo che la loro presenza aveva riacceso dibattiti sulla posizione di Milano nella crisi israelo-palestinese. La decisione, comunicata dalla commissione, è stata descritta come un “tentativo di mantenere la neutralità della premiazione” e di evitare ulteriori tensioni nella città.

La cerimonia del 7 dicembre promette di essere un momento di riflessione e di riconoscimento, dove l’onore conferito dall’Ambrogino d’oro si intreccia con la memoria delle vittime e l’apprezzamento per chi, giorno dopo giorno, lavora per il bene della comunità.