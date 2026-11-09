Il 9 novembre, l’Auditorium di Milano ha ospitato la presentazione di Limen – Un futuro oltre la pena, la nuova Sfida di Mandato della Fondazione Cariplo. L’iniziativa prevede un investimento complessivo di 33 milioni di euro, di cui 20 milioni provenienti direttamente dalla Fondazione, 1 milione dalla Fondazione Peppino Vismara e un cofinanziamento stimato di 12 milioni da parte della Regione Lombardia.

L’obiettivo dichiarato è creare un percorso continuo di reinserimento sociale per le persone private della libertà, partendo dal momento della detenzione e proseguendo fino al loro ritorno nella comunità.

Accordi istituzionali alla base di Limen

Il progetto nasce grazie a due protocolli sottoscritti da Cariplo: uno con il Cnel e l’altro con la Regione Lombardia.

Con il Cnel, la collaborazione si integra nell’iniziativa nazionale Recidiva Zero – Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere, promossa dal Ministero della Giustizia. L’intesa permette a Limen di operare in sinergia con reti già esistenti, favorendo l’accesso a percorsi formativi, lavoro e supporto sociale. L’accordo con la Lombardia, invece, è inquadrato nella Direzione Generale Regionale n. XII/6371 del 29 giugno 2026, finalizzata al rafforzamento del welfare penale e allo sviluppo di pratiche di giustizia di comunità.

Partecipanti chiave all’evento di lancio

Tra i relatori, l’assessore regionale Elena Lucchini ha sottolineato l’importanza di “accompagnare le persone detenute con dignità”. Valeria Negrini, vicepresidente della Fondazione Cariplo, ha evidenziato il ruolo della filantropia nella riduzione della recidiva. Il presidente della Fondazione Peppino Vismara, Paolo Morerio, ha presentato il contributo della sua organizzazione, mentre Paolo Bonassi di Intesa Sanpaolo ha ricordato l’esperienza del gruppo nel settore dell’inclusione. Filippo Giordano, coordinatore scientifico del Cnel, ha illustrato i dati che mostrano come il supporto strutturato possa far scendere la probabilità di tornare in carcere dal 68 % al 2 %.

Il contesto carcerario lombardo: dati e criticità

Le statistiche del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) evidenziano una situazione di forte sovraffollamento: oltre 66.063 persone sono detenute a livello nazionale, con un aumento del 4 % nel 2026. In Lombardia si contano 9.317 detenuti per soli 6.069 posti regolamentari, pari a un tasso di occupazione del 153,5 %. Il livello medio di affollamento nazionale è del 128,8 %, mentre sette regioni superano il 150 %. Solo il 34 % dei detenuti partecipa a percorsi di istruzione, il 6 % a formazione professionale e meno del 3 % è iscritto all’università. Questi numeri evidenziano l’urgenza di interventi mirati come quelli proposti da Limen.

Meccanismi di intervento di Limen

Il primo strumento operativo sarà il bando “Carcere e comunità in rete”, finanziato con 12 milioni di euro (11 di Cariplo e 1 di Peppino Vismara). Il bando mira a sostenere progetti pluriennali che creino reti tra istituti penitenziari, uffici per l’esecuzione penale esterna (Uepe) e terzo settore, con l’obiettivo di contrastare la marginalità, le fragilità psichiche e la recidiva. Limen prevede inoltre iniziative culturali, il diritto allo studio e la promozione di imprese sociali capaci di offrire lavoro a detenuti ed ex detenuti. La collaborazione con la Regione Lombardia si concentrerà sullo sviluppo delle competenze degli operatori del welfare penale e sul potenziamento della giustizia riparativa a livello territoriale.

Prospettive e impatti attesi

Secondo le dichiarazioni di Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, “occuparsi delle persone detenute è prima di tutto una questione di umanità”. I dati mostrano che i partecipanti al programma Limen hanno una probabilità di recidiva del 19 %, contro il 68 % di chi non beneficia di alcun accompagnamento. Per chi accede a misure alternative di inserimento professionale, la probabilità scende addirittura al 2 %. L’intervento, quindi, non solo promuove il riscatto individuale, ma genera anche benefici per la sicurezza dell’intera collettività, riducendo i costi legati a nuovi reati.

L’attività di monitoraggio sarà affidata all’Evaluation Lab della Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, con il supporto metodologico dell’Associazione Antigone e la collaborazione del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia (PRAP). L’analisi ha coinvolto 170 organizzazioni non profit, 19 interviste a direttori di istituti penitenziari e tre focus group, al fine di individuare risorse e criticità del sistema. Le Fondazioni di Comunità operanti nelle aree coinvolte assumeranno un ruolo strategico nella co-creazione di soluzioni condivise.