"Dal 2022 oltre 450mila russi morti in Ucraina", gli hacker svelano i dati dell'ufficio di statistica di Mosca

(Adnkronos) - Oltre 450 mila russi sarebbero morti dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 ad oggi. E' quanto emerge da una fuga di dati dell'istituto di statistica russo 'Rosstat' dopo attacchi dei gruppi hacker bielorusso Cyber Partisans e Silent Crow il 29 ottobre e il primo novem...

(Adnkronos) – Oltre 450 mila russi sarebbero morti dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ad oggi. E’ quanto emerge da una fuga di dati dell’istituto di statistica russo ‘Rosstat’ dopo attacchi dei gruppi hacker bielorusso Cyber Partisans e Silent Crow il 29 ottobre e il primo novembre. La Russia, osserva il ‘Moscow Times’, non rende noti ufficialmente i propri dati sulle perdite militari sul campo di battaglia dal settembre 2022 e ha più volte liquidato come inattendibili le stime indipendenti.

I dati di Rosstat farebbero della guerra in Ucraina il conflitto più sanguinoso per la Russia dalla Seconda guerra mondiale, con un numero di vittime di gran lunga superiore ai 13.000 soldati sovietici morti durante i nove anni della guerra in Afghanistan. I gruppi hacker Cyber Partisans e Silent Crow sono messi al bando in Russia e sono considerate “organizzazioni estremiste”.

“Si tratta della fuga di dati più significativa mai registrata per quanto riguarda le vittime russe”, ha commentato Janis Kluge, responsabile della divisione Russia ed Eurasia dell’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza parlando con il ‘Moscow Times’. “Credo sia ormai un dato accertato che la guerra non sia mai stata così letale come in questo momento”.

Oltre ai militari in servizio attivo, il bilancio elaborato da Silent Crow comprende anche i civili uccisi nei bombardamenti aerei e durante l’incursione ucraina del 2024 nella regione russa di Kursk. Il numero complessivo delle vittime potrebbe essere ancora più elevato, poiché questi dati non comprendono i soldati dispersi in combattimento né i 27.000 combattenti stranieri che, secondo le stime, sarebbero stati reclutati nelle forze armate russe.

Il Moscow Times ha confrontato un campione casuale di 50 nominativi, estratti dall’archivio pubblico ‘Counting the Dead’ di Mediazona e Bbc Russian, che raccoglie informazioni sui militari russi deceduti, con i dati sottratti da Silent Crow. Tuttavia, non è stato possibile verificare integralmente l’intero archivio. Le cifre, sottolinea il quotidiano, “risultano comunque in linea con altre valutazioni delle perdite russe”. All’inizio di settembre, il ministero della Difesa britannico aveva dichiarato che oltre mezzo milione di persone erano morte combattendo per la Russia e che il numero complessivo delle vittime, che comprende anche i feriti, potrebbe raggiungere 1,5 milioni. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, per ogni chilometro quadrato di territorio conquistato sono morti 6,2 soldati russi. Il costo umano delle conquiste territoriali è aumentato progressivamente di anno in anno, con il numero dei decessi registrati in crescita nonostante il rallentamento dell’avanzata russa lungo il fronte. “Non tutti i decessi registrati nel database sono avvenuti in combattimento. Oltre 14.000 casi riguardano militari russi morti per cause non direttamente legate alle operazioni belliche, tra cui malattie, incidenti stradali e suicidi. Altri 32.000 soldati sono deceduti a causa di ferite riportate almeno un anno prima”, sottolinea il ‘Moscow Times’.

Cyber Partisans ha diffuso un dato inferiore, pari a 393.881 morti, utilizzando una metodologia diversa, che prende in considerazione esclusivamente i militari e i civili uccisi durante i combattimenti o deceduti per le conseguenze a lungo termine del conflitto. Circa il 72% dei decessi, spiega il ‘Moscow Times’, risulta registrato nella cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk, autoproclamata e non riconosciuta a livello internazionale, dove oltre 20.000 soldati russi sono stati uccisi durante la sanguinosa battaglia di Bakhmut, durata dieci mesi.

“La fuga di dati conferma inoltre le conclusioni di alcune ricerche secondo cui le repubbliche etniche della Russia – scrive il quotidiano – hanno subito un impatto sproporzionato a causa della mobilitazione e del reclutamento nelle forze armate. Al contrario, grandi città come Mosca registrano una quota di vittime complessive inferiore a quella che ci si potrebbe attendere in rapporto alla loro popolazione”.

Secondo Kluge, le cifre diffuse da Rosstat, per quanto impressionanti, potrebbero avere da sole un impatto economico relativamente limitato. “Questo numero rappresenta circa lo 0,5% degli 80 milioni di russi in età lavorativa. Non è una percentuale sufficiente a provocare un impatto significativo sull’economia, anche perché gli uomini che combattono spesso non svolgevano, in precedenza, lavori particolarmente produttivi”, ha spiegato. “Ma il significato principale è politico”, ha aggiunto Kluge. “La questione riguarda chi sta vincendo questa guerra. E non si può affermare che la Russia stia vincendo se sta perdendo popolazione a questo ritmo”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)