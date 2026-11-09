Paolo Bonolis, la relazione con Carola Moroni: "Lei è eccezionale, stiamo bene insieme"

Paolo Bonolis, la relazione con Carola Moroni: "Lei è eccezionale, stiamo be...

Paolo Bonolis, la relazione con Carola Moroni: "Lei è eccezionale, stiamo be...

(Adnkronos) - Paolo Bonolis mette da parte la sua riservatezza, che da sempre lo contraddistingue, e parla per la prima volta in pubblico della sua nuova fidanzata, Carola Moroni. Il conduttore ospite al 'Festival dello Spettacolo' che si è tenuto nel weekend a Milano, risponde alla domanda sulla...

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Paolo Bonolis mette da parte la sua riservatezza, che da sempre lo contraddistingue, e parla per la prima volta in pubblico della sua nuova fidanzata, Carola Moroni. Il conduttore ospite al ‘Festival dello Spettacolo’ che si è tenuto nel weekend a Milano, risponde alla domanda sulla nuova compagna. “Sto molto bene, lei è eccezionale.

Stiamo bene insieme e camminiamo verso il domani”.

Bonolis, dopo l’indiscrezione lanciata da Chi, era già uscito allo scoperto. Lo aveva fatto con un post pubblicato sui social negli scorsi giorni parlando di questo suo nuovo capitolo, dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli: “Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale.

Non l’ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli”.

Il conduttore ha definito questo come “un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra. Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli.

Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola”.

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