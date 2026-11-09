A Cracovia fiori e candele per le vittime della sparatoria

Cracovia (Polonia), 9 nov. (askanews) – La gente accende candele e porta fiori nella piazza principale di Cracovia, per rendere omaggio alle vittime della sparatoria che sabato ha provocato la morte di sei persone. I feriti sono 15. Il presunto attentatore è morto in ospedale, secondo quanto riferito dalla polizia polacca, due giorni dopo essere stato ferito gravemente in uno scontro a fuoco con gli agenti.

La procura ha avviato un’indagine su un “atto di terrorismo”.