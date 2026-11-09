Siria e Arabia Saudita si avvicinano con un accordo difensivo e un finanziamento da 403 milioni, mentre Damasco offre supporto militare contro i ribelli yemeniti.

La visita dello presidente siriano Ahmed al-Sharaa a Riyadh ha generato un rapido scambio diplomatico, culminato in un accordo di difesa e in un finanziamento di 403 milioni di dollari destinato alla ricostruzione delle infrastrutture devastate da tredici anni di guerra civile. L’incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman ha sottolineato il desiderio di Riyadh di integrare Damasco in un più ampio pattugliamento di sicurezza regionale.

Prestito da 403 milioni e cooperazione militare

Il prestito, erogato da Riyadh, è stato presentato come un aiuto concreto per la ricostruzione di strade, ospedali e reti elettriche nelle zone ancora segnate dal conflitto. Parallelamente, i due ministeri della Difesa hanno firmato un documento che, secondo il Ministero degli Affari Esteri siriano, rappresenta “l’aspetto più significativo” dell’accordo.

Nessun dettaglio è stato fornito su armamenti specifici, ma il focus è stato posto su scambi di esperti e su addestramento congiunto dei rispettivi corpi militari.

Consulenza e formazione in Arabia Saudita

Dopo la conclusione della visita, diverse fonti hanno riportato l’invio di consiglieri siriani a Riyadh per assistere le forze saudite nella difesa contro gli attacchi missilistici degli Houthi.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, circa 600 soldati delle forze speciali siriane sarebbero dovuti arrivare entro la settimana successiva, operando in una veste di consultazione, addestramento e scambio di esperienza. L’agenzia Associated Press ha confermato che gli esperti siriani sarebbero impiegati a fornire supporto tattico all’interno del territorio saudita.

Il ruolo siriano nella guerra dello Yemen

Gli Houthi, sostenuti da Teheran, hanno intensificato gli attacchi a città saudite, spingendo la coalizione araba a cercare nuovi alleati. La partecipazione di Damasco, anche se limitata a consulenza militare e formazione delle truppe yemenite, rappresenterebbe per Riyadh una dimostrazione concreta della capacità siriana di condividere il peso della sicurezza regionale. Analisti come Nanar Hawach osservano che, pur evitando un coinvolgimento diretto, l’apporto siriano può rafforzare la posizione di Riyadh senza esporre Damasco a un conflitto armato su larga scala.

Prospettive di un’alleanza più ampia

Il nuovo patto si inserisce nel più ampio contesto del Mecca Joint Defence Agreement, stipulato da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan nello scorso agosto. Tale accordo è stato concepito per creare una sorta di cappotto di difesa collettiva contro le minacce irachene e le incursioni dei gruppi sostenuti dall’Iran. L’expertise siriana nelle operazioni con droni e nella conduzione di campagne urbane risulta particolarmente appetibile per una coalizione che cerca di contrastare la crescente capacità balistica degli Houthi.

Rischi e opportunità per Damasco

Per il governo siriano, l’avvicinamento a Riyadh offre vantaggi diplomatici: la possibilità di superare le sanzioni internazionali imposte durante il regime di Bashar al-Assad e di ottenere un alleato di peso contro le pressioni israeliane nel sud del paese. Tuttavia, l’impegno militare fuori dai confini nazionali comporta anche potenziali ritorsioni da parte dell’Iran e dei suoi alleati, nonché una difficile narrativa interna da giustificare a una popolazione stanca di guerre. Come ha sottolineato Samy Akil, il supporto siriano a Riyadh consente a Damasco di dimostrare la sua capacità di offrire sicurezza a un partner regionale, ma allo stesso tempo rende più delicata la sua posizione nei confronti dei fattori di destabilizzazione interna.

L’accordo di difesa e il prestito da 403 milioni segnano una svolta nella politica estera siriana, che passa da una postura di isolamento a una più attiva partecipazione nei giochi di potere mediorientali. La stretta cooperazione con l’Arabia Saudita, inserita in un più ampio disegno di difesa collettiva, potrebbe rimodellare gli equilibri di sicurezza nella regione, ma la Siria dovrà bilanciare attentamente i benefici economici con i pericoli di un coinvolgimento più profondo nei conflitti regionali.